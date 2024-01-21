警長家驚傳17歲少女性侵案　美媒頭版爆料「報紙一夜被偷光」

▲烏雷郡地方周報竟遭一夜偷光 。（圖／翻攝臉書Ouraynews.com）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州烏雷郡（Ouray County）發生離譜案件，地方媒體以頭版方式報導，一名17歲少女在警長家中遭到性侵，未料該期200多份報紙竟然一夜失竊，當日晚間才被歸還，而嫌犯已因盜竊輕罪被傳訊。

17日深夜至18日凌晨，烏雷郡周報《Ouray County Plaindealer》逾200份報紙從書報架上消失，報社以最快速度重新印刷並且配送，聯合出版人麥金泰爾（Erin McIntyre）及威金斯（Mike Wiggins）聲明致歉，並指出顯然有人不想讓民眾閱讀本周新聞，威金斯更在X發文，「如果你想要噤聲或恐嚇我們，你失敗得很慘。我們會找到是誰做的。」

18日晚間，一名男子把偷竊來的報紙裝進垃圾袋，並且送回報社辦公室。《丹佛公報》（Denver Gazette）指出，此人正是41歲的喬特（Paul Choate），他是一名餐廳老闆，承認為了那篇頭版報導犯案，目前已被調查人員傳訊。

▲ 《Ouray County Plaindealer》在頭版報導這起性侵案。（圖／翻攝臉書Ouraynews.com）



《Ouray County Plaindealer》報導，一名17歲少女指控，她去年5月前往警長家參加派對時，被警長繼子迪芬德弗（Nate Dieffenderffer）與其他2人多次性侵，當時3名嫌犯分別為17、18、19歲，如今皆面臨性侵重罪指控。據悉，派對現場出現濫飲與吸毒的狀況，而警長伍德（Jeff Wood）和其他成人都在睡覺。

科羅拉多州調查局（CBI）仍在釐清性侵案，而烏雷郡警長辦公室聲明，偷竊案嫌犯「不是當地執法部門的成員或親屬，並與最近報導的性侵案被告沒有關係」，至於警長伍德本人則未回應CNN的置評要求。