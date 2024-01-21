普丁承諾回訪北韓！　北韓官媒：已做好「款待普丁」的準備

▲北韓外務相崔善姬16日在莫斯科獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月搭乘綠皮專用列車訪俄，在東方太空發射場會晤俄國總統普丁，此後北韓深化與俄羅斯之間的合作關係。北韓外務相崔善姬最近訪俄時，更獲得普丁承諾回訪北韓。北韓官媒表示，北韓已經做好「盛情款待普丁」的準備。

北韓國營電台《朝鮮中央放送》今（21）日在報導轉述外務省幕僚所發佈的內容，證實本月14至18日率代表團訪問莫斯科的崔善姬，已經獲得普丁「回訪北韓」的承諾，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓）政府熱烈歡迎普丁總統同志訪問我國，我方已做好盛情款待的準備，以最大的誠意來歡迎朝鮮人民最親近的摯友。」

先前俄羅斯克里姆林宮曾於當地時間19日發表聲明，指出普丁已經答應金正恩「回訪北韓」的承諾，雖然具體的回訪時間點尚未出爐，不過目前仍透過外交管道進行協商，一旦確定成行，則將會是普丁繼2000年7月以後，睽違24年再訪北韓。

北韓外務省幕僚在聲明中指出，「外務相崔善姬訪俄，朝俄雙方針對朝鮮半島（韓半島）、東北亞等地區情勢與國際問題，進行深層戰略性溝通，且在見解上達成一致。願朝俄雙方能夠守護兩國核心利益，在樹立以自主與正義為基礎的新多元國際秩序上，能夠強化雙方的戰略性合作。」

另外，北韓外務省幕僚也透露，「針對朝鮮民主主義人民共和國在烏克蘭特殊軍事行動（俄烏戰爭）的立場上全力支持俄國政府與人民，俄國方面深表謝意。」

南韓《韓聯社》分析，北韓在俄烏戰爭中向俄羅斯提供導彈、砲彈等，而普丁則對此向北韓致謝。