13歲少女慘遭變態老人強擄性侵！她車上舉「救救我」終於獲救

▲美國13歲少女遭綁架性侵，在車上舉牌求救。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國德州一名62歲的男子去年7月在開車途中綁架年僅13歲的少女，並開車將她載往南加州，然而在路途上卻多次性侵、蹂躪，甚至用槍抵著少女威脅發生性行為，幸好機警的少女趁男子下車進入洗衣店之際，在車上舉起招牌求救，才終於獲得警方幫助。

根據CNN，一名來自美國德克薩斯州的62歲男性薩布蘭（Steven Robert Sablan）被指控性侵年僅13歲的少女，最後他向檢方認罪。法庭認罪協議指出，薩布蘭2023年7月6日在德州聖安東尼奧用槍抵著受害少女，將受害少女綁架進車內，開往位於加州的長灘，途中甚至威逼發生性關係。

薩布蘭在綁架過程中對少女表示，「如果妳不和我一起上車，我就會傷害妳！」

2023年7月9日，薩布蘭抵達加州長灘後，走進一間自助洗衣店內。此時，機伶的少女用紅筆在白紙上寫下「救救我」（Help Me!），並在車上舉著，剛好一位好心人士見到這一幕，於是他二話不說撥打911協助報案。

當長灘的警方抵達現場時，少女顯得相當無助、情緒非常激動。

加州中區檢察官辦公室指出，薩布蘭對於受害者沒有合法監護或任何家庭關係，也因此薩布蘭恐面臨最低20年、最高可被判無期徒刑的監禁，且出獄後必須被登記為「性犯罪犯」。