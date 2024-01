再控院方藏匿哈瑪斯！以軍暴力轟炸醫院　「一家8口被滅門」共29死

▲加薩再傳出有醫院被轟的消息。圖為約旦河西岸難民營被攻擊後的照片。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

加薩戰爭在延燒3個月後仍在持續。巴勒斯坦紅新月會指責以色列19日對加薩南部汗尤尼斯的醫院發動攻擊,導致至少29人死亡。

據路透社報導,紅新月會指控,以色列軍方19日派無人機對汗尤尼斯阿邁勒醫院(Al-Amal)的平民及救援組織基地發動猛烈攻擊,導致多名逃難的平民受傷。

位於同一座城市的納賽爾醫院(Nasser)也遭以色列坦克逼近。報導稱,這座加薩僅存的最大醫院附近爆發了激烈槍戰,砲火聲不斷從醫院西邊方向傳出。

Smoke rising from the vicinity of the Al Amal Hospital headquarters, west of Khan Yunis; After the area was subjected to violent Israeli artillery fire.#Gaza #Palestine pic.twitter.com/NvrG6gh3yO