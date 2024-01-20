再控院方藏匿哈瑪斯！以軍暴力轟炸醫院　「一家8口被滅門」共29死

▲加薩再傳出有醫院被轟的消息。圖為約旦河西岸難民營被攻擊後的照片。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

加薩戰爭在延燒3個月後仍在持續。巴勒斯坦紅新月會指責以色列19日對加薩南部汗尤尼斯的醫院發動攻擊，導致至少29人死亡。

據路透社報導，紅新月會指控，以色列軍方19日派無人機對汗尤尼斯阿邁勒醫院（Al-Amal）的平民及救援組織基地發動猛烈攻擊，導致多名逃難的平民受傷。

位於同一座城市的納賽爾醫院（Nasser）也遭以色列坦克逼近。報導稱，這座加薩僅存的最大醫院附近爆發了激烈槍戰，砲火聲不斷從醫院西邊方向傳出。

Smoke rising from the vicinity of the Al Amal Hospital headquarters, west of Khan Yunis; After the area was subjected to violent Israeli artillery fire.#Gaza #Palestine pic.twitter.com/NvrG6gh3yO — World News (@ferozwala) January 19, 2024

據WAFA報導，醫院附近幾棟住宅大樓遭到了「暴力轟炸」，其中有一戶平民一家8口當場死亡。救護車和救援隊最後在被摧毀房屋的廢墟和周圍街道找到了29具屍體。

以色列本周在汗尤尼斯發起了新一波重大攻勢，試圖奪取這座被他們稱為「哈瑪斯主要基地」的城市。以色列官員指控，哈瑪斯武裝分子在納賽爾等醫院內活動，但院方否認了這一點。

加薩衛生部表示，當地過去24小時已有142名巴勒斯坦人死亡，導致在這場戰事中喪命的人數上升至2萬4762人。世界衛生組織也證實，加薩的36家醫院大部分已因缺乏燃料及醫療用品而停止運營。