加薩「每10分鐘就有1人出生」　開戰以來2萬嬰兒被迫活在地獄

▲圖為加薩中部努薩拉特難民營（Nusseirat refugee camp）一名巴勒斯坦男子抱著在瓦礫下找到的嬰兒遺體痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊開戰超過100天，至今仍無終止跡象。聯合國兒童基金會（UNICEF）19日表示，開戰以來加薩有2萬多名兒童出生，平均每10分鐘就有一名嬰兒誕生在這個可怕的戰火地獄中。

根據日本每日新聞社報導，UNICEF人員、新聞工作者英格拉姆（Tess Ingram）1月訪問了加薩當地的產科醫療現場，她用「在地獄中進行生產」來形容所見情況並呼籲立即實施人道主義停戰。

英格拉姆在網路記者會上表示，在加薩新生兒與產婦的死亡率原本就不穩定，隨著當地醫療系統的崩潰，情況更加惡化，許多懷孕與剛分娩的女性住在加薩的避難所中，衛生狀況惡劣且非人道，約13.5萬名未滿2歲的嬰兒面臨嚴重營養不良的危機。

一名巴勒斯坦女性就表示，「最好不要讓孩子在這場噩夢中出生」。報導稱，在她懷孕期間，她的住家被轟炸，導致她不全流產。另一名護理師表示，自己曾參與當地剖腹產手術，在8周內看到6名孕婦死亡，「由於轟炸造成的空氣品質惡化，導致流產人數增加。」