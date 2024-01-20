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付不出婚禮費用！美男狠揮「沃爾瑪棒球棒」　亂棍打死未婚妻

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲美國一名男子因付不起婚禮費用而殘忍將未婚妻殺害。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國最近流出一段令人震驚的影片，佛州男子奧達姆（Jerry Odum）在審訊中冷血承認，他因為付不起婚禮費用，而用沃爾瑪（Walmart）買來的棒球棒將未婚妻艾奇（Vickie Edge）殘忍殺害。

據《紐約郵報》報導，警方2020年8月在奧達姆和艾奇位於佛州米爾頓（Milton）的客廳地板上發現艾奇的屍體，而在隔天將奧達姆逮捕歸案。奧達姆事後因一級蓄意謀殺罪被判監，不過他冷靜接受審訊的影片遲至4年後的現在才被曝光。

在這段長達40分鐘的影片中，奧達姆坦言他與艾奇在交友軟體認識時就已陷入財務危機，「我基本上就快破產了，但她卻告訴我她想要結婚，然後不斷地跟我提要求，她說她想要一棟房子，我只能說好，但我其實根本沒有錢買房子。」

奧達姆在銀行沒有足夠資金的情況下，給了艾奇一張1.5萬美元（約新台幣47萬元）的支票來支付婚禮費用，「我其實知道，我根本負擔不起這一切。我以為這段感情會提前結束，但我卻越來越無法自拔，我不知道該如何擺脫這一切」，而這段病態的感情最後也演變成殺機。

奧達姆描述，「艾奇在發現這一切後打算離開，於是我告訴她我有另一個驚喜要給她，然後拿出我的棒球棒往她的身上砸去。」艾奇在受到攻擊後放聲尖叫，但奧達姆卻狠狠地掐住她的脖子，直到艾奇倒在地板上死去。

當警方詢問奧達姆是否曾想過要殺死艾奇時，他表示「我想這可能是最終的結果」，絲毫沒有流露出一絲無奈和懺悔，令人為他的冷血無情感到害怕。

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