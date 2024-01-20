洛杉磯時報宣布大裁員　記者罷工抗議！創報142年首次

▲洛杉磯時報宣布將裁員，引發創報142年以來首次罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國洛杉磯時報（Los Angeles Times）管理層18日宣布為了減少今年度的營運支出，即將大規模裁員，有外界預估可能裁員20%。不過，裁員計畫引發約400名編輯部員工不滿，至少300多名工會成員19日參與了為期一天的集體罷工行動，是洛杉磯時報創立142年以來首次罷工，還有部分人組織抗議集會。

根據POLITICO等美媒報導，代表約400名編輯部員工的洛杉磯時報工會（Los Angeles Times Guild）18日發聲明呼籲罷工，工會領導層19日隨即在洛杉磯市政府附近的公園舉行集會，其他300多名工會成員則在沙加緬度、華盛頓等不同地方參與當天的罷工行動。這是洛杉磯時報1881年創報以來首次罷工。

工會小組委員會主席康崔拉斯（Brian Contreras）表示，「如果管理層認為我們的財務狀況難以維持，他們須到談判桌上真誠地與我們制定自願離職計畫，首先要確定目標人數或成本，再尋求以自願離職最大化、裁員最小化的方式達到目標。」

▲據傳洛杉磯時報可能裁員100名記者。（圖／路透）

洛杉磯時報2023年6月就已裁掉74名記者，在500人編制的編輯部大約占13%的人力，部分原因是廣告收益下滑。據報導，洛時每年虧損約5000萬美元（約新台幣15億6994萬元），而即將到來的將是洛杉磯時報第三波裁員，儘管目前並未確定裁員規模，但外界預估可能達到20%，意味著可能有100名記者被開除，工會方面擔心多數裁員名單將是工會成員。

上周，執行主編梅里達（Kevin Merida）與洛杉磯時報的億萬富翁老闆黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）因干涉編輯等問題鬧不合而閃電辭職。工會其中一項要求是自主決定新的執行主編人選。

黃馨祥2018年以5億美元的價格收購了洛杉磯時報，但該報在報導中宣稱近年來承受了巨額損失。負責溝通傳播的主管曼寧（Hillary Manning）向POLITICO表示，創報142年來從未有一天錯過出版，今日也會照常出版，「我們對工會的決定感到失望，但尊重他們罷工的權利。」