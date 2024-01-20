只要「不碰智慧型手機」1個月　這間公司送30萬元！

▲紐約優格公司Siggi's Dairy將發起「不碰智慧型手機1個月」的比賽，只要挑戰成功，就能抱走1萬美元獎金（約新台幣30萬元）。（示意圖／取自freepik）

文／CTWANT

現代人幾乎是手機不離身，只要一抓到空檔，就會不自覺地使用手機。對此，紐約優格公司「Siggi's Dairy」將發起一項挑戰，如果參賽者做到「不碰智慧型手機1個月」，就能抱走1萬美元獎金（約新台幣30萬元）及60杯優酪乳。

根據紐約郵報報導，紐約優格公司Siggi's Dairy 17日在官網上宣布，今年即將推出一個全新的挑戰，並非一般常見的戒酒比賽，而是考驗人們手機成癮的通病。他們將從報名表中，選出10位參賽者，若是挑戰成功，就能贏得1萬美元獎金（約新台幣30萬元）和60杯自家品牌的優酪乳。

為了保證參賽者在沒有智慧型手機的情況下，依舊能維持正常生活及工作，Siggi's Dairy將提供1個月預付卡的「智障型手機」給參賽者們，只具備最簡單的功能，好讓他們能和外界聯繫。比賽過程中，他們必須將原本的手機放進鎖住智慧型手機的特殊密碼箱裡，以免有人違規。

至於發起這項挑戰的緣由，Siggi's Dairy公關和數位策略總監Kristina Drociak表示，這次比賽的靈感來自於「數位排毒」的想法，「我們相信簡單才能真正讓人感到自由，我們的品牌精神是去除不必要的東西，就像在優格中使用最少的原料一樣，只要減少數位干擾就能提升生活滿意度。」

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