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能登強震再傳悲劇！獨居老翁「帶愛犬」不願躲避難所　慘遭大火燒死

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島今年元旦發生規模7.6的極淺層強震，為縣內的輪島市、珠洲市帶來毀滅性的破壞，至今超過200多人死亡。珠洲市警察署接獲當地一名男性居民的失蹤通報，在始終無法取得聯繫後，便決定拜訪其住處，卻因此發現住處外作為倉庫的木造小屋被大火焚毀，進而發現慘遭大火嚴重毀損的屍體，目前仍在鑑識身份。

根據日媒《北國新聞》，石川縣珠洲市警察署昨（19）日表示，珠洲市寶立町一棟作為存放農機具等雜物的木造小屋（納屋，なや）慘遭大火焚毀倒塌，然而當消防人員18日進行滅火工作後，卻在該地發現一具疑似男性的身體部位，因此推斷該名屍體可能是失蹤的60歲男性居民上野次郎。

珠洲市警察署透露，其實上野次郎雖然直到本月12日以前仍未出現任何狀況，但此後卻突然斷絕聯繫，於是署裡便於18日下午5時派遣人員前往上野的住處查看，卻無意間發現木造小屋遭到焚燒後所剩無幾的殘骸，只見屋頂和梁柱被燒到崩落，足見火勢相當猛烈。

等到隔天（19日），珠洲市警察署更在木造小屋內發現一具男性遺體的一部份，遺體毀損程度相當嚴重，目前仍正在鑑定遺體的真實身分是否為上野次郎，不過警方也同時在小屋裡發現暖爐，疑似為使用不慎引發火災，目前仍正在調查詳細的起火原因。

附近居民指出，其實現年60歲左右的上野次郎過著獨居生活，平時與飼養的柴犬相依為命，然而今年1月「能登半島大地震」家園慘遭摧毀，原本計畫和其他居民一樣前往避難所，但因為自己還要照顧柴犬，在嫌麻煩後，才決定住在住處旁的木造小屋。

然而，村裡的居民幾乎全數棲身於避難所，導致木造小屋發生火災時，沒有居民能夠在第一時間內發現，進而釀悲劇。

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