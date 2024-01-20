人妻與前夫、現任同居！仨人相處10年　「真實原因」超催淚

▲美國女子跟前夫及現任丈夫住在一起，3人相處相當融洽。（合併圖／翻攝TikTok／followmetothemouse）

圖文／CTWANT

美國一名女子與丈夫僅結婚2年，對方就因為出車禍導致腦部嚴重受損，因此失去生活自理能力，但是女子並沒有放棄他，就算已經有新的伴侶，但是仍擔起照顧對方的職責，並與前夫及現任丈夫居住在一起10年。

根據外媒報導，美國德州38歲女子克莉絲（Kris Armstrong）與前夫布蘭登（Brandon Smith）在2006年結婚，結果僅結婚2年，布蘭登開車出門的路上就出了一場嚴重車禍，昏迷2個月，因為腦部嚴重受損，終身殘疾只能坐輪椅，布蘭登再也無法自理生活起居。

▲詹姆士照顧布蘭登無怨無悔，讓克莉絲相當感動。（合併圖／翻攝TikTok／followmetothemouse）

不過克莉絲從未忘記當初在婚禮上的結婚誓言，她並沒有因為布蘭登成為殘疾就拋棄他，反而是選擇繼續照顧布蘭登，雖然在名義上已經跟布蘭登離婚，不過她還是跟布蘭登住在一起。經歷過低潮的克莉絲重新振作，並希望另組家庭，後來她也在網路上認識了現任丈夫詹姆士（James），2人也因為聊得來很快就見面。

詹姆士得知克莉絲的情況後不但沒有拒絕，反而是願意跟她一起照顧布蘭登，除了平常會幫他換衣服之外，還會餵他三餐，且從來沒有因為眼前的狀況而抱怨，因此也讓克莉絲常感動。

克莉絲離婚後努力爭取成為布蘭登的監護人，而詹姆士是一位單親父親，他與克莉絲結婚10年後，詹姆士的小孩也跟布蘭登相處得相當融洽，「他們坐在沙發上時都會依偎在一起，這個家充滿愛，我也時常分享自己的經歷」，克莉絲也將整個故事發在TikTok上跟大家分享，讓不少網友非常感動，也引起熱烈討論。

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