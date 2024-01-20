24歲女呼麻後上路！逆向「撞飛警員」囂嗆：我故意要撞這些條子

▲杜拉在逆向行駛後故意衝撞警察。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國在當地17日發生了一起恐怖車禍，24歲女司機杜拉（Sahara Dula）突然在曼哈頓街頭逆向衝撞路邊警員，事後這名司機承認行為屬故意，還聲稱這是對警員的一次「教訓」，而被警方提出告訴，最高可被判監15年。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於曼哈頓上東區東71街附近的公園大道（Park Avenue）。事發當時，警方正在上東區調查一家高檔服裝店發生的搶劫案，並封鎖了部分道路。

下午4時30分，涉事警員發現杜拉將她的黑色Lexus意外開到了對向車道，於是他試圖引領杜拉回到正確車道，但杜拉非但不停車，反而狂踩油門，迎面與警員撞上，造成該名警員摔落汽車引擎蓋後重墜地面。

A BLM activist involved in NYC pro-Palestine protests has been arrested for ramming a car into an NYPD officer on Jan. 17. Sahara Dula was arrested on suspicion of assault with serious physical injury, vehicular assault, reckless endangerment and more. pic.twitter.com/PT3fKXuERd — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 19, 2024

其他警員隨即趕到受傷警察的身邊，只見他痛苦地蜷縮在地面，氣得其他警員立刻衝上車，將杜拉從車裡拉出來戴上手銬。法庭文件顯示，被撞的警察腿部骨折、身體多處淤青。

杜拉事後告訴調查人員，她開車前曾吸食大麻，而她之所以突然衝撞警察，是因為「我告訴警察我想直走，但他不動，所以我就直接撞過去，我是故意這樣做的！去他X的這些警察，這是我給他的一次教訓，提醒他不要再當警察了」。

警方隨後對杜拉提出一級攻擊未遂、企圖襲警、二級攻擊、二級魯莽危害，以及在吸毒情況下魯莽駕駛的告訴。儘管杜拉逃過了謀殺未遂的指控，但她仍可能面臨最高15年的監禁。