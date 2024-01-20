滑雪勝地只能滑草！　喜馬拉雅山17年首見「無雪之冬」陷退房潮

▲ 滑雪勝地古爾馬爾格陷入無雪之冬。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

喜馬拉雅山脈西側的印度喀什米爾滑雪勝地古爾馬爾格（Gulmarg），近期受聖嬰現象影響，本該白雪皚皚的高原竟出現「無雪之冬」，放眼盡是裸露地表或草地，令當地極為依賴的觀光旅遊業出現罕見的遊客逃離潮。

據《BBC》報導，擁有世界最高滑雪場、海拔高度3980公尺高空纜車的古爾馬爾格，去年吸引超過165萬遊客造訪。然而，本應在每年11月至隔年2、3月降雪的古爾馬爾格，本季卻反常只在12月降2場雪、今年至今更從沒下雪，加上氣溫上升，導致雪白世界化為綠黃大地。

▲ 滑雪勝地如今只能滑草。（圖／達志／美聯社）

50歲業者艾哈邁德（Manzoor Ahmad）表示，經營旅店17年來從未遇過沒雪的冬季，這導致訂房數量停滯，甚至出現退訂。不過，艾哈邁德並非當地唯一一個受害業者，古爾馬爾格飯店業組織主席查亞（Aqib Chaya）指出，目前已有超過4成訂房被取消，也沒有新預約。

▲古爾馬爾格過去白雪皚皚。（圖／達志／美聯社）

當地官員則表示，去年1月共有近10萬遊客來到喀什米爾，但今年同期縮減超過5成。遊客到當地只能騎馬，滑雪場也只能建議遊客取消行程，並期待下半個月能降下大雪。而無雪之冬不只影響占當地GDP約7成的旅遊業，農業、供水、水力發電都會受到冬季乾旱影響，數據顯示去年12月降水量較往年同期減少7成9，今年1月至今更減少達100%。

▲ 本該是一片雪白的景象卻只剩綠黃大地。（圖／達志／美聯社）

氣象專家去年就警告，2024年將受歷來最熱1年的2023年影響，全球繼續出現異常氣候。喀什米爾氣象單位則預測，古爾馬爾格要到1月24日才可能降下1場大雪。

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