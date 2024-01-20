美軍6度空襲葉門反抗軍！　擊毀「瞄準紅海南部」3枚反艦飛彈

▲ 美國航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國官員表示，海軍戰鬥機19日第六度襲擊伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）據點，鎖定該組織準備發射的飛彈發射器，摧毀瞄準紅海南部的3枚反艦飛彈。美軍證實，因其對紅海船隻及海軍艦艇構成威脅，出於自衛發動空襲。

不願具名的官員向《美聯社》透露，這次空襲由德懷特．D．艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）上的F/A-18「超級大黃蜂」戰機執行。

U.S. CENTCOM Destroys Three Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, U.S. Navy ships are present in the Red Sea. On Jan. 19 at approximately 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/vPYUaIvvA5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024

中央司令部19日稍晚聲明證實，空襲發生於葉門首都沙那（Sanaa）當地傍晚約6時45分，目標是葉門境內瞄準紅海南部，準備發射的飛彈，美國認為這對紅海商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，出於自衛進行打擊。

根據青年運動控制的新聞頻道Al-Masirah，西部城市荷台達（Hodieda）19日發生空襲，地點是該市西部al-Jabaana社區。美軍尚未證實此地是否為空襲目標。

美國軍艦及戰機過去幾天內接連擊毀青年運動準備發射的飛彈，彰顯美軍在監視、探測及打擊葉門境內武裝活動的能力日益增強。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，美國先發制人的行動增加，「這是過去一周以來，美軍對青年運動準備發射的導彈發射器採取的第4次先發制人行動，此次目標為反艦飛彈」，這起自衛打擊旨在改善航道安全。

但美國總統拜登此前於18日坦言，轟炸青年運動據點仍未能阻止他們襲擊紅海船隻，包括12日美英聯手發動的大規模襲擊。