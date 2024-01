美軍6度空襲葉門反抗軍！　擊毀「瞄準紅海南部」3枚反艦飛彈

▲ 美國航空母艦艾森豪號(USS Dwight D. Eisenhower)。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國官員表示,海軍戰鬥機19日第六度襲擊伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)據點,鎖定該組織準備發射的飛彈發射器,摧毀瞄準紅海南部的3枚反艦飛彈。美軍證實,因其對紅海船隻及海軍艦艇構成威脅,出於自衛發動空襲。

不願具名的官員向《美聯社》透露,這次空襲由德懷特.D.艾森豪號航空母艦(USS Dwight D. Eisenhower)上的F/A-18「超級大黃蜂」戰機執行。

U.S. CENTCOM Destroys Three Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, U.S. Navy ships are present in the Red Sea. On Jan. 19 at approximately 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/vPYUaIvvA5