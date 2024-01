美眾院委員會通過稅收減免法案　含台美避免雙重課稅

▲美國眾議院委員會通過包裹性稅收協議,包含台美避免雙重課稅。(圖/路透)

文/中央社

美國聯邦眾議院歲計委員會今天(19日)以壓倒性票數,通過一項包裹性稅收協議,其中包括台美避免雙重課稅。對於這項包裹性法案的通過,白宮表示支持,盼見國會盡快通過。

眾院歲計委員會(House Ways and Means Committee)今天以40票同意、3票反對的壓倒性票數,通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」 (The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)。

委員會主席史密斯(Jason Smith)在會議開始時表示,這項法案包含兩黨支持的重要條款。當國會共同努力時,仍可以實現重大目標,包括減稅、提高工資、支持更好的就業,給家庭更多的喘息空間,並保持美國在世界舞台的競爭力。

這項包裹法案主要是擴大兒童稅收抵免,並恢復多項企業稅收優惠。

法案也包括「美台快速雙重稅收減免法案」(United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)。歲計委員會在法案通過後的聲明中表示,希望透過取消對在美台都有業務的企業與勞工的雙重課稅,以增強美國與中國的競爭地位。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在被問到這項法案時表示對此進程感到鼓舞。「這是值得歡迎的一步」,國會應該通過這項法案。

這項法案將經參、眾兩院表決通過後,送交白宮由美國總統拜登簽署生效。

財政部官員日前表示,為確保互惠,台美雙方須另商訂、洽簽國際文書,台灣也須完成「條約締結法」相關程序,以使租稅優惠生效適用。