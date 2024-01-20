學霸夫妻駭人命案！工程師「痛毆嬌妻」血濺滿屋　遭誤傳被裁員輕生

▲陳立人將妻子余璇怡痛毆致死，震驚美國華人社會。（圖／翻攝自Linkedin）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州聖克拉拉郡發生震驚當地華人社會的駭人血案，一對從北京清華大學畢業、來自中國的年輕學霸夫妻檔，先前曾在Google擔任軟體工程師，去年4月更買下了205萬美元（近新台幣6300萬元）的獨棟房子，豈料最近卻傳出丈夫家暴妻子、將妻子痛毆致死的命案，當地華文媒體甚至一度錯誤報導，稱陳遭裁員後輕生。

根據美媒《舊金山標準報》（The San Francisco Standard），美國加州聖克拉拉郡地方檢察官羅森（Jeff Rosen）在一份聲明中指出，當地本周發生一起家暴致死的命案，來自中國的27歲軟體工程師陳立人（Liren Chen，音譯）在家中對妻子余璇怡（Xuanyi Yu，音譯）的頭部反覆毆打，最後造成妻子死亡，一度被當地華文媒體誤傳輕生死亡的陳立人目前仍在醫院等待出席法庭聽證。

截至19日上午，克拉拉郡法醫無法確認余璇怡是否為整起事件的受害者。儘管法庭文件刪除陳立人妻子的姓名，不過房產記錄顯示，陳立人與余璇怡婚後，於去年4月以205萬美元在714 Valley Way購買房屋。

▲陳立人在住處將妻子痛毆致死。（圖／翻攝自舊金山標準報）

法庭文件指出，警察16日上午10時55分抵達陳立人的的住處後，發現陳的妻子余璇怡陳屍家中，負責應對的警官透過窗戶親眼看到，陳立人跪在地上、目光呆滯，且雙手舉在空中，衣服上似乎帶有血跡，警方進入房屋將陳拘留後，在臥室地板發現余璇怡的屍體，頭部受到嚴重鈍器傷害，房間地板、牆壁、門上沾滿血跡。

至於陳立人的右手腫脹、發紫，且衣服、腿、手臂也沾有血跡。陳立人向急救人員透露，「我打了我的妻子」。

從LinkedIn的檔案顯示，陳立人與余璇怡兩人皆曾就讀北京清華大學、加利福尼亞大學聖地牙哥分校，其中陳立人是Google的軟體工程師，負責YouTube推薦演算法，而余璇怡也是一名Google的軟體工程師，先前曾在亞馬遜工作。

檢察官證實，陳立人的確是Google的員工。目前陳立人正在醫院等待法庭聽證，倘若未來被定罪，極有可能面臨無法假釋的終身監禁。

據悉，由於該對來自中國夫妻檔在Google工作，是當地華人界眼中的「人生勝利組」，也因此命案發生後一度遭到北美中文媒體《世界日報》（World Journal）誤報，引用未經證實的傳言，稱陳立人殺了妻子後輕生，而犯罪原因與Google裁員有關。