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最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

大寒過後財富來！「5生肖」口袋狂聚財　第1名本命年貴人相助、收入翻倍

▲「大寒」過後，5生肖將迎接旺盛財運。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

二十四節氣的最後一個節氣「大寒」來臨，此時財運也會像撥開寒霜一樣，更有興盛景象，是為財富的開端。對此，命理專家塔羅牌艾菲爾老師就點名了5生肖，準備迎來蓬勃發展的機會，如同陽光般燦爛。

Top 5：生肖豬

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屬豬的民眾將迎來生活的改善和提升，例如搬到更好的住處、裝修房子、購買家具等等，或是享受些旅遊、美食、娛樂，都是生活中的小確幸，應當充分享受這些樂趣和幸福，並在追求生活品質的同時，注意保持身心健康和生活的平衡，滿足物質及精神層面的豐裕，得以在幸福中保持穩定且持久的生活滿足感。

Top 4：生肖馬

屬馬的人將迎來意外之財，可能是獎金、紅包、彩券等等，或是親友贈送的財物，但也應當感恩這些財運的來源，謹慎理性處理、不宜浪費或亂花，可以考慮儲蓄、投資，或用於實現自己的目標，確保這份財富能為自己帶來更長遠的利益和福祉，對生活保持開朗的態度。

Top 3：生肖羊

屬羊的朋友將會有積蓄或儲蓄的增加，可能藉由節省開支、減少消費或增加收入等原因，是為過去努力的回報，也是理財習慣的見證。值得注意的是，應繼續保持良好的理財習慣，不要有了積蓄就放鬆警戒，選擇理性消費、謹慎投資，為未來做好規劃、考慮長遠發展，讓這份積蓄發揮更大的效益，以讓財務更穩健和永續發展。

Top 2：生肖狗

屬狗的人在工作上將迎來耀眼的表現和成就，也許是完成了關鍵性的任務、項目，或是成功提交重要報告，這不僅歸功於個人努力，更是團隊協作的成功，而上司、同事及客戶都將給予高度認可和讚賞，所以應當更珍惜這些工作上的機會和成果，將之視為事業發展的契機，並嘗試將成就轉化為實質財富與穩定收入，在保持積極態度的同時，進一步提升自身事業和財運。

Top 1：生肖龍

龍年為本命年的民眾，將遇上貴人相助，事業呈現嶄新機會，投資與合作等等等的前景、收益均會可觀，而這些增加的財富不僅來自外部機會，更需要掌握好時機，謹慎冷靜並積極地進行各項活動，將為期事業發展和財運成長帶來穩固的基石。另外，除了物質上的努力，心態與行為的調整也同樣重要，保持開放心態，才能迎接更多的財氣。

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