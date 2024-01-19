波音747-8貨機「引擎起火」空中滑降　驚悚噴火畫面曝光

#BREAKING: A Atlas Air airliner catches fire with sparks shooting out during mid flight



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Earlier on Thursday night, footage shows sparks and flames shooting out of Atlas Air flight 95, a Boeing 747-8 airliner during mid flight, after it departed from… pic.twitter.com/2IM6Xa3R8n — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 19, 2024



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國亞特拉斯航空（Atlas Air）一架波音747-8貨機於台灣時間19日起飛後，引擎不明原因起火，導致飛機只能折返迫降，所幸無人傷亡。有民眾目擊飛機迫降時，邊飛邊噴火的畫面，引起網路瘋傳。

有網友將影片上傳至X平台表示，該架飛機預定從佛州邁阿密前往波多黎各聖胡安，但引擎故障起火後，返回邁阿密國際機場，並成功降落。影片顯示，貨機不斷滑落要迫降，而機翼兩側不斷噴發火光。

據《路透》報導，亞特拉斯航空發出聲明表示，機組員遵守所有的標準程序，已安全返回邁阿密國際機場，詳細事故原因仍待調查釐清。

另外，針對此次波音747-8貨機的事故，波音公司拒絕回覆看法。