38歲美女媽媽擁9子8女　預產期提早2天…在生日派對產下第17胎

▲美國一名38歲媽媽育有17個孩子。（圖／翻攝自Real Mom Real Solutions YouTube）

圖文／CTWANT

超級媽媽！美國一名38歲YouTuber育有16個兒女，當她懷上第17個孩子時，本以為預產期還有2天，沒想到竟然在生日派對上，迎接新成員的到來，讓人大開眼界。

據《太陽報》報導，南希（Nancy Young）育有9個兒子和8個女兒，第17胎的預產期是在去年萬聖節，快2個月大的兒子和16歲兒子埃爾文（Elvin）同一天生日，決定舉行在2天前舉行慶生活動，怎料就在大夥抵達之前，羊水竟然破了。

▲南希在兒子的生日派對上生孩子。（圖／翻攝自Real Mom Real Solutions YouTube）

南希不想在最後一刻取消派對，因此她讓活動繼續，自己則在別的房間生下最小的兒子阿切爾（Archer），「那時候取消已經太遲了，所以派對繼續進行，而我則去生孩子」。當天晚上，她得到一個寶寶當作生日禮物，出生時非常健康，有著一雙大眼睛，而且有很多頭髮，「他感覺很快樂，是一個非常好的孩子」。

據了解，南希經營YouTube頻道「Real Mom Real Solutions」，擁有超過5萬人訂閱，影片觀看次數超過30萬，她住在美國的一棟大房子，不過5個大孩子已經成家立業搬走。目前她和丈夫與12個孩子同住，「雖然已婚的孩子可能不會睡在這，但你還是說他們住在這裡」，不只如此還有7個孫子，整個家相當熱鬧，座無虛席。

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