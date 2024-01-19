近3萬建築受損！日本將石川強震定為「非常災害」　助加速重建

▲日本石川縣元旦發生的強震災情十分嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本石川縣能登半島元旦發生強震，日本政府今天依據受災的嚴重性，決定將這次地震指定為「非常災害」，中央將得以代替地方政府修復港灣、道路等基礎設施，有助於加速重建。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至今天上午9時，已確認縣內共232人罹難，其中疑為「災害關聯死」總共14人、輕重傷1058人、失聯22人。

此外，屋損案例持續攀升，截至今天上午9時，縣府確認縣內至少有2萬9500棟建築物受創，並仍在持續調查受災全貌。

「北陸電力送配電公司」表示，受到地震影響，截至今天上午11時，石川縣能登地區約有7800戶仍停電。

另外，強震也造成石川縣內逾8成漁港受損，包含出現地殼隆起露出海面，導致漁船無法出海等狀況。日本政府今天上午召開內閣會議，根據災情的嚴重性，決定基於「大規模災害復興法」將能登半島地震指定為「非常災害」。

日本在2011年311大地震後的2013年制訂大規模災害復興法，只要災情被中央政府指定為「非常災害」，中央政府就能依據受災地方政府提出要求，取而代之進行道路、港灣等基礎設施重建工程。

日本政府這次指定「非常災害」是該法制定後第4例，之前案例包含2016年熊本大地震、2019年颱風哈吉貝風災、2020年九州降下豪雨等釀成的災情。