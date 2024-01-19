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人妻太常出軌　老公離婚前「撞見小王」突崩潰！人肉趴車頂

記者張寧倢／編譯

泰國中部大城府（province of Ayutthaya）17日有一名男子竟然整個人趴在一輛行駛中的紅色轎車擋風玻璃上，就這樣在高速公路上奔馳15公里。轎車駕駛是男子的妻子，男子說她已經多次出軌，他們原本約好當天簽字離婚，不料他撞見副駕駛座竟是「小王」，一下子情緒失控，才會趴在車上威脅妻子停車。

根據泰媒The Thaiger報導，這起事件最初是大城府帕拉差（Phrain Racha）警察局員警普塔卡維（Tiwa Puttakawee）發現的，他當時正在開車回家，卻在高速公路上看見誇張景象，竟是一名男子趴在紅色轎車的擋風玻璃前，頭部露出車頂，看起來相當危險。

▲▼泰國男子為了阻止妻子，不顧生命趴在車頂上。（圖／翻攝自YouTube）

▲泰國男子為了阻止妻子，不顧生命趴在車頂上。（圖／翻攝自YouTube）

普塔卡維立刻上前攔車，隨後確認男子是40歲的席提朋（Sittipunt），至於為何他做出不顧生命安危的舉止，原來都是因為嫉妒。紅色轎車的駕駛是他39歲妻子蘇南（Sunan），兩人結婚長達20年，還生下3名子女。席提朋聲稱，儘管妻子多次出軌，但自己也都原諒對方了，直到最近蘇南在TikTok上認識了情夫並向他提出離婚。

此前，席提朋與蘇南說好了當天要簽署離婚協議書，但席提朋最後的要求是和妻子單獨見面，結果蘇南卻開車載著情夫現身。席提朋說，他在高速公路上撞見這一幕後，他要求停車不成，隨後席提朋與蘇南的車輛便發生擦撞，席提朋下車理論時，發現蘇南執意開車離去，情急之下他才爬上妻子車輛的擋風玻璃，撐了大約15公里路程。

蘇南則向警方表示，席提朋之前曾經威脅說要傷害她，之所以沒有下車回話，是因為害怕丈夫會攻擊她，儘管對方說要一起去市政機關，但為了安全起見，她還是選擇載著情夫逃走。最終三人皆被帶往警局，但警方沒有透露他們三人是否達成了協議。

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