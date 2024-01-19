考生注意！衝刺K書「能量飲料別喝太多」　每周1瓶越喝越累

▲考生為了提振精神、好好讀書，可能會選擇飲用能量飲料。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

台灣大學學測明（20）日登場，日本也即將進入春季考試季。日本放送協會（NHK）指出，許多孩子努力讀書到很晚，為了提神而選擇飲用能量飲料，卻容易導致咖啡因攝取過量。日本體育大學一項調查也發現，每周飲用1瓶以上提神飲料的孩子，更可能出現頭痛、胃痛、噁心、疲勞等症狀。

2020年，日本體育大學針對6000名10歲至18歲族群進行調查，竟發現孩童飲用能量飲料的比例，比想像中更高。在小學階段，男生比例45%、女生27%。在中學階段，男生高達58%、女生32%。到了高中，男生更是飆到67%，女生45%。

這項調查也發現，每周飲用1瓶以上能量飲料的孩子，更可能發生頭痛、胃痛、噁心、疲勞等症狀。負責人野井真吾教授說，「也有在體育比賽前，教練給孩子們喝能量飲料的情況」，讓他直言，成人對咖啡因的了解遠遠不足。

東京都小兒綜合醫療中心的岸部峻醫師也指出，孩童飲用過多能量飲料或咖啡，被診斷出咖啡因中毒的案例，正在接連發生。他分享2020年的一起病例，一名小學6年級男童被送至夜間急診，竟然驗出咖啡因中毒，原來對方為了準備中學升學考試，經常飲用能量飲料。

根據日本小兒科學會，咖啡因具有興奮神經的作用，攝取過量將引發噁心、心跳加速與痙攣，且因為孩童肝臟代謝功能不如成人，所以症狀持續時間會更長。

事實上，許多能量飲料瓶身都有標註警語，例如不建議兒童飲用、禁止兒童飲用等。但在日本，即使孩童也能在超商或自動販賣機輕鬆購入，除此之外，茶、巧克力跟感冒藥裡面也含咖啡因，因此很可能在不知不覺中攝取過量，導致晚上睡不著、早上爬不起來，影響學業及生活節奏，進而陷入惡性循環。

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