少女睡覺「被摸一把」驚醒！發現陌生男躺床大叫　拳手爸揍暴他

▲薩農是前拳擊手，當場使出拳擊招數制伏這名陌生男子，暴打一頓，並把他的手腳都綁起來。（圖／翻攝自Thaiger）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名18歲少女18日凌晨在床上睡覺時，突然感覺到有人在摸她，睜眼才發現眼前躺了一名陌生人，且對方還直直盯著她。她隨即大吼，陌生人立刻衝出她的臥室，但被當過拳手的少女父親當場抓住制伏，把他整個人綁住暴打一頓，並報警處理。

泰媒Thaiger報導，事發於18日凌晨2時左右，18歲少女當時已經上床睡覺約1小時，沒想到被人摸了一把，這才醒來，但睜開眼睛卻發覺有個陌生男子躺在她的床上，雙眼直直盯著她。

少女宣稱，還以為當時正在作夢，但很快就發現這一切都是真的，大聲呼救。這名男子立刻逃出她的房間，不過接下來就被少女47歲父親薩農（Sanoe Chimlongdam）當場抓住。薩農是前拳擊手，聽到聲音後立刻衝出房間，並使出拳擊招數制伏這名陌生男子，暴打一頓，並把他的手腳都綁起來。

依據少女22歲姐姐的說法，當時薩農把陌生男子拖到家門口的路上，還想要把他整個人綁在摩托車上示眾，但最終被阻止。

面對外界質疑的虐待私刑，薩農堅稱他的行為是正當的，且若當天晚上他不在家，這名陌生男子恐怕早已性侵女兒得逞，但也相當自責，因為當天住處後門是打開的。18歲受害少女則稱，平時總是會把臥室的門開著，以後再也不會這樣做。

這名嫌疑人的身分並未被公開，但如今面臨兩項指控，包括刑法第365條夜間擅闖民宅罪（違者處以最高5年監禁或最高10萬泰銖罰金，或兩者併罰）以及刑法第278條針對15歲以上者透過威脅暴力手段的猥褻行為（違者處以最高10年監禁或最高20萬泰出罰金，或兩者併罰）。

報導指出，薩農9歲就開始他的職業拳擊生涯，參加超過100場比賽。