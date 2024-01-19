挑戰1個月不用智慧型手機　美國這公司「直接送你30萬」

▲智慧型手機已經成為現代人生活不可或缺的一部分。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國優格品牌「Siggi's Dairy」發起全國性比賽，只要一個月不使用智慧型手機，就能獲得1萬美元（約新台幣31萬元）獎金與其他獎項，一共開放10個優勝名額，特殊噱頭在網路上引發熱議。

根據「Siggi's Dairy」官方網站，除了1萬美元之外，獲勝者還將獲得一個專門收納智慧型手機的附鎖盒子、1支掀蓋式手機與1個月預付卡，以及免費享用該品牌優格3個月的優惠資格。

▲「Siggi's Dairy」祭出高額獎金，發起1個月不用智慧型手機的比賽。（圖／翻攝siggis.com）



全美18歲以上合法居民都可以參加比賽，只要1月31日前上網提交報名表，填寫基本資料並且回答「你為什麼需要在生活中戒掉數位用品，以及這將如何以正面方式影響你」，即獲參賽資格。30天挑戰成功後，優勝者將於2月15日收到電子郵件通知。

「Siggi's Dairy」表示，考慮到社群媒體與看螢幕時間過長，將對心理健康帶來危險影響，該公司發起比賽，鼓勵人們放下手機30天，「我們相信更簡單生活的力量，而我們當今生活中最大的分心原因之一，就是我們的手機。」

該公司公關及數位策略部主任德羅西亞克（Kristina Drociak）說，「我們的品牌精神就是去除不必要的東西，就像在優格裡添加更少的成分一樣，我們認為更少的數位干擾可以讓生活更令人滿意」，希望藉由這次比賽，向人們展現不使用電子產品的好處，並在2024年養成新的健康習慣。