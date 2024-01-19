　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挑戰1個月不用智慧型手機　美國這公司「直接送你30萬」

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲智慧型手機已經成為現代人生活不可或缺的一部分。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國優格品牌「Siggi's Dairy」發起全國性比賽，只要一個月不使用智慧型手機，就能獲得1萬美元（約新台幣31萬元）獎金與其他獎項，一共開放10個優勝名額，特殊噱頭在網路上引發熱議。

根據「Siggi's Dairy」官方網站，除了1萬美元之外，獲勝者還將獲得一個專門收納智慧型手機的附鎖盒子、1支掀蓋式手機與1個月預付卡，以及免費享用該品牌優格3個月的優惠資格。

▲▼挑戰1個月不用智慧型手機　美國這公司「直接送你30萬」。（圖／翻攝siggis.com）

▲「Siggi's Dairy」祭出高額獎金，發起1個月不用智慧型手機的比賽。（圖／翻攝siggis.com）

全美18歲以上合法居民都可以參加比賽，只要1月31日前上網提交報名表，填寫基本資料並且回答「你為什麼需要在生活中戒掉數位用品，以及這將如何以正面方式影響你」，即獲參賽資格。30天挑戰成功後，優勝者將於2月15日收到電子郵件通知。

「Siggi's Dairy」表示，考慮到社群媒體與看螢幕時間過長，將對心理健康帶來危險影響，該公司發起比賽，鼓勵人們放下手機30天，「我們相信更簡單生活的力量，而我們當今生活中最大的分心原因之一，就是我們的手機。」

該公司公關及數位策略部主任德羅西亞克（Kristina Drociak）說，「我們的品牌精神就是去除不必要的東西，就像在優格裡添加更少的成分一樣，我們認為更少的數位干擾可以讓生活更令人滿意」，希望藉由這次比賽，向人們展現不使用電子產品的好處，並在2024年養成新的健康習慣。

ET快訊
假App詐騙　老闆3300萬全沒了
斷與傅崐萁搭檔　韓國瑜：我跟江啟臣「雙進雙出」
快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二
快訊／台中麥當勞命案　1男1女死亡
台中麥當勞停車場命案！　男女身分曝
快訊／麥當勞停車場女子陳屍賓士！　店員見滿身血嚇瘋
快訊／戴資穎超猛11比1攻勢打垮何冰嬌！　挺進印度賽4強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兒子養了11年「長得愈來愈像小王」　男重測DNA才發現真相

才跟尹錫悅說1句話！在野議員秒被「摀嘴拖走」　他怒：動物般對待

近3萬建築受損！日本將石川強震定為「非常災害」　助加速重建

少女睡覺「被摸一把」驚醒！發現陌生男躺床大叫　拳手爸揍暴他

挑戰1個月不用智慧型手機　美國這公司「直接送你30萬」

日本探測器SLIM今晚11時將「登陸月球」　搶當全球第5個登月國家

工資上繳金正恩！北韓勞工拿不到錢「怒罷工」　佔領工廠綁架幹部

日本超商首例！全家湯匙吸管要收費了　價格曝光

果汁不一定健康！哈佛研究：每天喝BMI飆升　恐致肥胖和慢性病

台男吃醋！與妻爭吵「峇里島欲跳橋」跨越護欄　印尼警民搶救

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

兒子養了11年「長得愈來愈像小王」　男重測DNA才發現真相

才跟尹錫悅說1句話！在野議員秒被「摀嘴拖走」　他怒：動物般對待

近3萬建築受損！日本將石川強震定為「非常災害」　助加速重建

少女睡覺「被摸一把」驚醒！發現陌生男躺床大叫　拳手爸揍暴他

挑戰1個月不用智慧型手機　美國這公司「直接送你30萬」

日本探測器SLIM今晚11時將「登陸月球」　搶當全球第5個登月國家

工資上繳金正恩！北韓勞工拿不到錢「怒罷工」　佔領工廠綁架幹部

日本超商首例！全家湯匙吸管要收費了　價格曝光

果汁不一定健康！哈佛研究：每天喝BMI飆升　恐致肥胖和慢性病

台男吃醋！與妻爭吵「峇里島欲跳橋」跨越護欄　印尼警民搶救

快訊／高雄輕軌又出事！女騎士硬闖倒地受傷　一度停駛

小火箭錶上轉Q爆　歐米茄機芯如月球表面吸睛

折抵好多金「他驚拿到0元發票」！苦主現身了：真的中獎

中國半年免簽11國　分析：含中立國另闢外交途徑

國5南下40.5K羅東段轎車追撞大貨車　1人受傷送醫...後方回堵

斷與傅崐萁搭檔選立法院正副院長　韓國瑜：我跟江啟臣「雙進雙出」

兒子養了11年「長得愈來愈像小王」　男重測DNA才發現真相

夫在車上等！婦調理經期遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫

中選會致送當選證書　賴清德笑稱：我和蕭美琴找到工作了

學測明登場！台大設25間身障考場　訂製6張輪椅專用應試桌

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

北韓2少年偷看韓劇被抓　遭判12年勞改

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人

研究：「無名指長過食指」易心理變態

即／北海道札幌「知名拉麵店」火災！

26歲女被捲入洗車廠機器　爆頭身亡

凱特入住抗癌權威醫院！威廉親自開車探視

美股勁揚201點　台積電飆漲近10%

電線掉休旅車3人被電死 爸懷中嬰兒倖存

陌生男藉窗偷窺母女　留毛骨悚然紙條

男嬰吞電池急送醫…院方拖9天才治療堅不認錯　他8年後獲賠751萬

更多熱門

相關新聞

哈佛研究：每天喝果汁恐致肥胖和慢性病

哈佛研究：每天喝果汁恐致肥胖和慢性病

哈佛一項最新研究顯示，每天飲用一杯或更多的純果汁可能導致兒童和成人的體重小幅增加，而果汁中的糖分可能導致胰島素抵抗、代謝綜合症、糖尿病、心臟病、肥胖等慢性疾病。

男用AirTags追蹤　失竊愛車在1萬公里外

男用AirTags追蹤　失竊愛車在1萬公里外

電線掉休旅車3人被電死 爸懷中嬰兒倖存

電線掉休旅車3人被電死 爸懷中嬰兒倖存

26歲女被捲入洗車廠機器　爆頭身亡

26歲女被捲入洗車廠機器　爆頭身亡

美冬季風暴造成9州至少43死　將迎更猛烈暴雪

美冬季風暴造成9州至少43死　將迎更猛烈暴雪

關鍵字：

北美要聞數位成癮3C成癮優格Siggi’s Dairy

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面