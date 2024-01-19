台男吃醋！與妻爭吵「峇里島欲跳橋」跨越護欄　印尼警民搶救

▲這起事件發生在15日下午，男子與妻子、母親從三寶瓏前往峇里島登巴薩市，途中因爭風吃醋與妻子發生爭吵。（圖／翻攝自balitribune）

中央社記者李宗憲雅加達19日專電

印尼媒體報導，一名台灣男子15日站在峇里島的一座橋墩上，雙腳跨過護欄似乎試圖從橋上往下跳，引發當地居民及路過的汽車駕駛關注，最終幸好員警救下男子。

印尼社群網站流傳一部台灣人在峇里島試圖跳橋輕生的影片。影片顯示，一名身著深色衣服的男子雙腳跨過橋墩護欄，試圖跳橋輕生，警方在一旁與他談話，後來趁男子不注意時，警員和居民合力快速地將男子從護欄拉下，男子隨即倒在橋上。

根據印尼論壇網（Tribun）峇里島分社報導，當地一些居民當天協助警方安撫這名男子，隨後男子被送往警察局。

當地警察局局長蘇阿馬迪（I Putu Suarmadi）表示，這起事件發生在15日下午，男子與妻子、母親從三寶瓏（Semarang）前往峇里島登巴薩市（Denpasar），途中因爭風吃醋與妻子發生爭吵。據男子的妻子說，男子因吃醋企圖自殺。

蘇阿馬迪表示，後來2人都被帶回警局進行調解，男子才終於冷靜下來，並繼續原本的行程。

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