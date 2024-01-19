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紐時專欄：北韓極不尋常　金正恩做出「發動戰爭」戰略決定

▲▼ 北韓最高領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩呼籲修憲，把南韓列為「頭號敵對國家」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓近來動作頻頻，除了不斷發射飛彈，更呼籲修憲要把南韓列為「頭號敵對國家」，還關閉3個負責南韓事務的相關機構，承諾一旦爆發戰爭將完全占領南韓領土，「我們不想要戰爭，但我們也無意避免。」紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）稱，如今北韓的動作極不尋常，「金正恩已經做出發動戰爭的戰略決定。」

北韓經常採取極端手段引發國際社會關注，包括發射彈道導彈、試驗核武器等，但如今全球危機重重，美國拜登政府需要處理的事情太多，北韓問題已經不再是美國的重點，北韓最高領導人金正恩開始出招。

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

▲北韓頻頻試射飛彈。（圖／CFP）

紀思道撰文指出，北韓正以極不尋常的方式行事，導致部分資深分析人士擔憂，北韓正準備對南韓，甚至或許還有日本、關島發動突襲。紀思道引述2名極為可信專家的結論，即「金正恩已經做出發動戰爭的戰略決定」，但他們並不確定金正恩會在何時發動攻擊，也不確定襲擊行動會以何種形式發生。

紀思道表示，這是沒有確鑿證據支持的猜測，但是為美國中情局、國務院等機構分析北韓問題長達50年的卡林（Robert Carlin），以及曾經7次造訪北韓並深入接觸北韓核項目的史丹佛大學核專家赫克（Siegfried Hecker）都承認，這種預測真的令人擔憂。

「這會是一場全面進攻嗎？」卡林說，他並不清楚金正恩的軍隊到底想做什麼，但懷疑他們正在制定計畫，「他們正針對這件事情爭論，有人說『這太瘋狂了，我們做不到』，也有人說『這就是領導人想要的，我們就是要這樣做，而且實際上我們有足夠的導彈和核彈頭』。」

▲▼ 北韓領導人金正恩父女檔。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩帶著女兒公開亮相。（圖／達志影像／美聯社）

紀思道指出，卡林、赫克是專業人士，他們的警告應該要被認真看待。長期擔任美國國務院北韓問題專家威特（Joel Wit）表示，他非常重視卡林與赫克的看法，且北韓近期發射砲彈事件讓人背脊發涼，因為那似乎是一次重大挑釁的預演綵排。

拜登政府並未把重點放在北韓議題上，因為當前正在處理其他緊急危機。威特稱，若北韓已經果斷放棄美國，那麼與北韓進行外交接觸的時機點可能已經太晚，但中國或許能夠提供幫助。

另一個關注點在於，其實很難看出北韓攻擊鄰國將會得到何種好處。針對這個問題，卡林、赫克並未給出確切答案，但指出全世界歷史上也有過發動突襲的事件。

紀思道表示，這些年來所學到的就是不要對北韓做出預測，對拜登政府來說，加強與平壤政府的外交接觸、試圖與中國高層接觸、分配情報資產以更好了解北韓風險、確保軍隊做好準備等等似乎是慎重精明的，「我們誰也不知道會發生什麼事，為一切做好準備是明智的。」

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