果汁不一定健康！哈佛研究：每天喝BMI飆升　恐致肥胖和慢性病

▲哈佛最新研究顯示，常喝果汁不一定會帶來健康，反而可能引起疾病。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

哈佛一項最新研究顯示，每天飲用一杯或更多的純果汁可能導致兒童和成人的體重小幅增加，而果汁中的糖分可能導致胰島素抵抗、代謝綜合症、糖尿病、心臟病、肥胖等慢性疾病。

據CNN報導，這篇最近發表在《美國醫學會雜誌·兒科》的研究顯示，儿童每天多飲用一份100%純果汁，身體質量指數（BMI）就會增加0.03，而成年人在進行卡路里調整後，BMI也有了0.02的微小變化。

兒科內分泌學家漢農（Tamara Hannon）雖然未參與相關研究，卻表示相關結果與臨床情況相符，「雖然果汁在這項研究中看起來對BMI的影響不大，但如果全球都出現了這樣的微小變化，就會產生巨大影響，因此除非你的孩子完全不能忍受蔬果，否則你沒有理由給他們喝果汁」。

▲研究顯示，每天喝一份果汁的兒童BMI會增加0.03。（圖／CFP）

哈佛大學流行病與營養學教授威利特（Walter Willett）指出，水果對人體健康有好處，但靠喝果汁來攝取水果很容易引發過量攝取的問題，「舉例來說，我們不太可能一次吃3顆橘子，但我們卻能在1、2分鐘內喝一杯橙汁，這幾乎就相當於吃下了3顆橙子。」

威利特補充，「在喝完一杯橙汁後，我們還有可能再喝一杯。在這樣的情況下，我們就會攝取太多卡路里，並導致血糖急劇升高。隨著時間推移，血液中過多的糖分可能會引發胰島素抵抗、代謝綜合症、糖尿病、心臟病、肥胖等慢性疾病。」

報導稱，不少人搞不清楚完整的水果和果汁之間的差異，但吃一個完整的蘋果並不會使血糖水平立即升高，因為水果和一些蔬菜天然存在的果糖會緩慢地釋放到血液中，但直接喝蘋果汁就會讓血液立刻充滿血糖。

美國國家營養指南顯示，青少年和成年人每天不應喝超過226毫升的果汁，而美國兒科學會也建議父母完全避免讓一歲以下的嬰兒飲用果汁，1至3歲的兒童每天的果汁攝取量應限制在113毫升，4至6歲兒童則不可超過170毫升。