糗！彭博誤用「假金正恩挺侯友宜」照片被抓包　真實身分曝光

▲喜劇演員模仿金正恩出現在侯友宜的造勢活動,沒想到照片卻被《彭博》誤認成本尊。(翻攝自X @KimJongUnDouble)

圖文/鏡週刊

美國財經媒體《彭博》(Bloomberg)旗下的「彭博觀點」(Bloomberg Opinion),為國際、財經時事的評論、專欄文章網站,18日刊登一篇關於北韓情勢發展的文章時,封面圖片上的北韓領導人金正恩卻被發現好像哪裡不對勁!這個金正恩身旁竟是中華民國國旗,甚至背後還有國民黨總統候選人侯友宜的旗幟。

北韓領導人金正恩近日公開表示,將修憲刪除「和平統一」等內容,並將南韓訂定為「頭號敵國」。外界關注南北韓緊張關係恐將全面升級。「彭博觀點」的專欄作家、前北約盟軍最高指揮官史達維里迪斯(James Stavridis),18日發表一篇評論文章談及北韓情勢,「彭博觀點」的編輯在臉書分享此文時也忍不住問:「下一步,在海域試射核彈?」

該篇文章以事件主角金正恩作為封面配圖,然而文章出現在臉書後,立刻有網友發現不對勁。仔細看,照片中的金正恩被群眾圍繞,而群眾手上揮舞的竟然是青天白日滿地的中華民國國旗,旁邊甚至還有人揮著國民黨總統候選人侯友宜的競選旗幟。

▲彭博觀點的專欄文章誤用假金正恩的照片,被網友發現後立刻修正。(翻攝自Bloomberg Opinion臉書)

有台灣網友留言指出,照片中的人不是金正恩,應該是在台灣的選舉造勢場合,並猜測可能是某個台灣民眾在模仿金正恩。隨後「彭博觀點」也將報導內文中的照片置換為金正恩本尊,但在臉書粉絲專頁上仍可看到「假金正恩」。

事實上,這個假金正恩並非來自台灣,而是一名出身香港、現居澳洲墨爾本的喜劇演員Howard X,他經常扮演金正恩公開亮相,2019年時任美國總統川普在越南和金正恩會面,Howard X就和另外一位模仿川普的男子上演「假川金會」,吸引眾人目光。

近日台灣進行總統大選,Howard X再度來到台灣,化身成金正恩來到侯友宜的造勢活動,「反串」力挺侯友宜,手中還拿著氣球飛彈,寫著「親中的侯友宜,我和習近平支持你!侯友宜不當選,我就炸掉台灣」。侯友宜在和朱立倫在台上講話,他在底下向群眾揮手,甚至還在現場狂撒假人民幣,引發騷動,因此被維安員警帶回派出所關切,但很快就被釋放。他笑說,派出所裡的員警們都忙著找他合照,「我很確定幾十年後他們還會記得這一天,他們拘留了最高領導人!」

I attended the rally to donate the RMB that #XIJinPing gave me.



I also said “me and XI Jin Ping support you”. I don’t understand why I was detained by the police for making a political donation and giving my support. If the #CCP can do it, shouldn’t they be happy that I as the… pic.twitter.com/ZEcdo9u0qu