工資上繳金正恩！北韓勞工拿不到錢「怒罷工」　佔領工廠綁架幹部

▲北韓派遣大量廉價勞力前往海外賺取外匯。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

向中國、俄羅斯派遣大批勞工賺取外匯，成為北韓（朝鮮）金氏政權籌措發展核武與彈道飛彈的重要資金來源。不過，前北韓外交官、南韓統一部顧問機構官員高英煥卻指出，日前中國吉林省工廠發生數千名北韓勞工「發動罷工」的事件，他們抗議在血汗工作後卻仍無法獲得薪水、薪資全被平壤當局扣押。

根據日媒《產經新聞》，高英煥受到南韓尹錫悅政府聘任至統一部長轄下顧問機構統一未來計畫委員會，日前他在寄給日媒的報告書中指出，自從2020年新冠疫情擴散導致朝中邊境嚴格封鎖以後，由中國方面所支付的勞工薪資中，就連勞工所能直接領取的款項，都被北韓國防省（向海外派遣勞工）旗下多間公司，以「戰爭準備資金」的名目扣押、上繳平壤政權。

受到邊境嚴格控管影響，導致滯留海外的北韓人無法返國。當時北韓公司向勞工們聲稱，「等到新冠疫情結束、（勞工們）返回朝鮮（北韓）後，會一併支付勞工該領取的薪資」，然而實際上卻將勞工的薪資匯回北韓國內，直到去年金正恩重新恢復朝中邊境往來後，勞工們才得知實情。

這些北韓勞工相當憤怒，從本月11日起便發動罷工，規模高達數千人，影響中國吉林省的衣料、漁產加工廠，甚至還有北韓勞工佔據工廠、將北韓幹部綁為人質，同時破壞工廠內的機器。

▲中國吉林省省會長春市。（圖／CFP）

連日來的暴動甚至驚動遠在平壤的金正恩等領導高層，平壤當局將此次罷工、暴動指定為「特大型事件」，由北韓駐瀋陽領事館緊急派出國家保衛省要員、秘密警察等前往現場收拾殘局，向勞工們承諾會即時支付薪資，整起事態才終於暫告平靜。

不過高英煥也透露，平壤當局持續面臨資金枯竭等問題，這些資金是支付給勞工的薪資，許多派駐中國的北韓公司高層或外交官甚至被要求「共體時艱」，因此未來仍免不了引發示威或暴動。

《產經新聞》指出，儘管聯合國安理會制裁禁止北韓向海外派遣勞工，但全球爆發新冠疫情以後，隨著平壤當局封鎖邊境，導致高達9萬名勞工滯留在中國、俄羅斯、中東、非洲，他們在工廠或工地每天必須工作15個小時以上，幾乎沒有休假或休息時間，且住在狹窄的貨櫃箱內、穿從垃圾場撿來的衣服，不僅受到高度監控，更無法使用手機。

另外，這些勞工必須將薪資所得的60%以上交給北韓幹部，扣除掉每年必須上繳給平壤當局的「忠誠資金」8000美元、居住與餐食費用，平均每名勞工每個月到手的薪資只剩下200至300美元（約新台幣9192元）。