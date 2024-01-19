被鎖「機上廁所100分鐘」受困畫面曝光　男落地崩潰：撞得滿身傷

▲男乘客被困在廁所中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度香料航空(SpiceJet)一名男乘客16日搭乘航班時，被困在廁所長達100分鐘，他下機後控訴，航空人員雖然發現他受困，卻無法救出他，導致他在飛機著陸過程中四處碰撞受傷，精神受創，並對外公布他無助被困在廁所中的畫面。

這名37歲男乘客控訴，他16日搭乘孟買飛往邦加羅爾(Bengaluru)航班，使用機上廁所時發現門鎖突然壞掉，導致他受困在廁所中1個多小時，「當飛機降落在邦加羅爾時，我被扔在廁所中，身體受傷、頭暈，心靈也受到創傷，可是他們沒有給我任何醫療幫助」。

Spicejet loo locked-in video.

The DGCA cannot wash its hands off by imposing fines.

The Ministry of Civil Aviation is looking at bigger disaster at hand if such carelessness continues.

pic.twitter.com/ESBSErQeqa — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) January 17, 2024

男乘客公布手機影片顯示，他發現自己受困在廁所中時，整個人非常驚慌，瘋狂地想要把門打開但是無法，只能無助敲打著門，後來空服員從門縫下遞給他一張紙條，上面寫著，「先生，我們試著把門打開，但是沒有辦法，請勿恐慌」。

Passenger on SpiceJet Mum-Blr flight gets stuck in toilet. Door won’t open, lock jammed. Crew slips him this note between the cracks on the folding door. pic.twitter.com/0jZ98p8m5A — Shiv Aroor (@ShivAroor) January 17, 2024

男乘客表示，飛機落地20分鐘後他才終於脫困，「我在空中被拋來拋去，受了傷，20分鐘後才有人開門，我渾身都是瘀青，沒有得到任何醫療幫助，航空公司只有給一瓶水和道歉」，他認為航空公司把他的生命置於危險中，有計畫之後對航空公司與民航局提告。

香料航空回應，機組人員已對乘客提供了幫助與指導，飛機落地後立即找工程師到場處理，最後成功打開了廁所門，讓乘客能夠獲得醫療照顧，他們對於造成乘客不便表達最深的歉意，並且提供乘客全額退款。