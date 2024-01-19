電線掉在休旅車！車上3人全被電死　「爸懷中緊抱嬰兒」奇蹟倖存





▲電線掉休旅車上導致3人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州傳出不幸事件，當地受到暴風雨影響，一條電線剛好掉落到一輛休旅車上，導致車上2名大人與1名青少年觸電身亡，只有1名被父親緊抱在懷中的嬰兒奇蹟生還。

事件17日上午11時45分發生在波特蘭市郊區拉塞爾(Russell)街上，當地消防人員接到報案，一輛載者一家四口的休旅車被掉落電線擊中，車身立即起火，車附近還有受傷的人。

消防隊員前往現場救援，發現倒在地上的3人已經身亡。消防員表示，「電線掉落到車上時，車上乘客受到驚嚇立即下車，然而當他們的腳接觸到地面立即觸電，才會導致3人身亡」。

事件中唯一倖存者是一名嬰兒，他因為被死去父親緊緊抱在懷中保護才倖存下來。附近居民表示，他當時突然聽到一聲巨響，還以為是槍聲，結果發現一輛車子著火，「他們都接觸到帶電的電線，嬰兒倒在父親身上，是父親救了他」。

警方未對外公布死者身分，不過男子布里格斯(Randy Briggs)向當地媒體表示，3名死者是他的親屬，分別是21歲女兒Tajaliayh Briggs、15歲兒子Ta'Ron Briggs與女兒男友納許(Nash)，「真的很心痛，看到自己的孩子死去，我在一天之內失去了2名孩子」，女兒觸電身亡時已經懷有身孕。嬰兒送醫後目前情況穩定。