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快訊／北韓宣稱測試「水下核武器系統」　反擊美日韓軍演

▲▼ 北韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為北韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷、羅翊宬／綜合報導

法新社最新消息，在美日韓聯合軍事演習結束後，北韓宣稱已進行「水下核武器系統」試驗。朝鮮中央通訊社（KCNA）引述平壤政府19日的說法指出，這次測試是對美國、南韓、日本近期聯合軍事演習的回應。

北韓國防省發言人透過官媒《朝中社》發表談話，認為美國、日本南韓進行的海上聯合訓練是嚴重威脅國家安全的行為，「我們絕對無法坐視有勇無謀的軍事對決行為。因此，國防科學院水中武器體系研究所所研發的水下核武器『海嘯-5-23』，其重要實驗在朝鮮東海（日本海）進行。」

但北韓並未公開水下核武器試驗的確切時間與成果。

就在本周，美國、南韓、日本於15日至17日在濟州島以南公海舉行聯合海軍演習，提升三國對於北韓核武與導彈、水下威脅的應對能力，美國派出核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）等5艘軍艦，南韓海軍出動宙斯盾驅逐艦「世宗大王」等2艘艦艇，日本自衛隊也派出金剛級驅逐艦等2艘艦艇，規模之大近年罕見。
 

北韓這次測試的武器為核魚雷。依據先前報導，北韓去年3月24日首度對外公開新研發、被命名為「海嘯」的核動力無人攻擊潛艇，宣稱能攜載戰術核彈頭潛入敵方海域轟炸港口、軍艦，因此該款秘密武器又被稱為「核魚雷」。

北韓去年進行多次測試，曾稱精準擊中目標。不過美國軍事專家認為，北韓所研發的核魚雷「海嘯」其實性能低、速度又慢，難以精準擊中戰略目標，只不過是用來嚇唬敵方的政治性宣傳武器。

▼北韓去年在咸鏡南道海域測試「核魚雷」海嘯-2型。（圖／達志影像／美聯社）

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