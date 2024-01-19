劍指俄羅斯！北約75周年舉行「規模最大軍演」　兵力高達9萬人

▲北約增援部隊英國軍隊在科索沃、塞爾維亞邊境巡邏。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）於當地時間18日宣布，將從下周起至5月舉行跨國聯合軍事演習「堅定捍衛者2024」（Steadfast Defender 2024），適逢北約成立75周年，是冷戰以後數十年來規模最大的一場聯合實彈演習，範圍從波羅的海延伸至德國、波蘭，兵力規模高達9萬人，包括31個北約盟國和申請加入的瑞典都會參加訓練。

根據《路透社》，北約雖然沒有在聲明中提到俄羅斯，但其最高戰略文件認為，俄羅斯是對北約成員國的安全而言最重大、且最為直接性的威脅，也因此北約即將進行冷戰以後規模最大的演習，演習假設若北約與「勢均力敵」的對手爆發衝突，美軍如何在與俄羅斯接壤的國家和北約東翼增援歐洲盟友。

美國歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher Cavoli）於當地時間18日表示，大約有9萬名士兵參加持續進行到5月的聯合軍演「堅定捍衛者2024」，出動包括航空母艦、驅逐艦等50多艘軍艦參加，以及80多架戰鬥機、直升機、無人機，還有1100輛戰車，包括135輛坦克、533輛步兵戰車。

卡沃利表示，此次聯合軍演將演練北約執行其他地區計畫的情況，是北約幾十年以來首次制定防禦計畫，詳細說明如何應對來自俄羅斯的攻擊。儘管北約並未在聲明中明確提及俄羅斯，但最高戰略文件認為，俄軍是對北約成員國安全所構成的最重大、最直接性的威脅。

北約透露，「堅定捍衛者2024」將展現北約從北美和聯盟其他地區，快速部署軍隊以及加強歐洲防禦的作戰能力。

「堅定捍衛者2024」的其他主要地點將是波羅的海國家，因為波羅的海國家被認為是最容易遭受到俄軍攻擊的潛在對象，其中德國將身為增援部隊的中心，以及挪威和羅馬尼亞等北約邊緣的國家；至於演習的第二部分，則將重點擺在北約東翼如何向波蘭部署北約快速反應部隊。

據悉，上一次類似規模的北約軍演，為1988年冷戰期間的「返德者」（Reforger），共有12.5萬名兵力參加，以及2018年三叉戟聯合軍演（Trident Juncture），共有5萬名兵力參加。