汽車失竊！男用AirTags追蹤　驚見愛車在1.1萬公里外的杜拜

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記者詹雅婷／綜合報導

加拿大多倫多一名男子的車子遭竊，深怕被小偷報復攻擊，因此決定使用Apple AirTags追蹤，但才經過短短數周，發現失竊車輛從加拿大境內消失後出現在比利時，接著又被運到中東杜拜，此時他的愛車距離他家已經6800多英里（近1.1萬公里）。

紐約郵報報導，男子安德魯（Andrew）去年8月7日晚間與愛妻度假返家，卻發現有人企圖闖入竊走車道上的2022 GMC Yukon XL。當時裝著防盜鎖的方向盤早已彎曲，座椅向後推。在匆匆吃完晚餐出來查看情況時，他發現車子已經失竊。

安德魯深怕會被小偷襲擊，便拿出智慧型手機並利用藏在車內的AirTags追蹤，得知失竊的車在多倫多市區行駛，決定報警處理。警方後來發現車子就在火車站貨櫃裡，但他致電加拿大太平洋鐵路公司並未得到回應。

到了8月11日，安德魯失竊的車出現在蒙特婁港（Port of Montreal），9月6日來到比利時港口城市安特衛普（Antwerp），9月26日在杜拜附近港口再次出現。此時這輛車已距離當初被偷竊地點超過6800英里（近1.1萬公里）。

安德魯父親是名退休律師，開始研究要如何把車子拿回來，據信這家人在阿拉伯聯合大公國雇用一名私家偵探，並在杜拜一間二手車市場找到失竊的車。

針對這起車輛竊盜事件，多倫多警察透過聲明表示仍在調查中。加拿大過去有多起車輛失竊事件，加拿大邊境服務局（CBSA）數據顯示，光是2023年就截獲1806輛失竊車輛，比前一年增加34%。

不過，蘋果公司與樹間法律機構仍建議，若發生類似情況，車主應該要向警方通報汽車失竊，不要試圖靠自己追蹤與劫車者發生衝突。