陰莖「越大越好」是真的　美研究：女性連男人陰毛都在意

▲英國媒體引用學術期刊研究，稱男性生殖器官尺寸與陰毛是否修剪都會影響對女性的吸引力。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

談到身體構造與性吸引力，刻板印象認為男性陰莖尺寸越大越好，外媒最近在報導中引用了兩篇學術期刊研究，證實了陰莖尺寸、形狀，甚至連陰毛修剪狀況都會影響對女性的吸引力。

據英國每日郵報報導，第一篇研究2022年發表於《性與文化》（Sexuality & Culture）學術期刊上，調查對象是來自美國德州的106名大學生，其中8成是女性，從受訪者對24張陰莖照片的選擇中，發現男性擁有粗大、長度適中的陰莖且陰毛修剪整齊，在個人與性吸引力方面都更受歡迎。

反之，較短、較細的陰莖被視為較不性感，或被認為在床上的表現可能更差。陰毛過長的人被認為可能不太討喜，難以接受新事物，比起陰毛修剪整齊或無毛的男性，陰毛過長的男子被認為性伴侶人數可能最少。

然而，另一項研究則探討了男性對自己陰囊外觀的不滿，以及生殖器官整形手術的趨勢。這項2023年刊登在《美容皮膚病學期刊》（Journal of Cosmetic Dermatology）的研究提到，據德國整形外科醫師學會的數據，男性陰囊手術占所有整形手術的6.1％，比例約是15分之1，但2018年則是4.0％，可以發現男性私密部位整形的情況，目前已經不算罕見。

同一項研究還讓653名男女為4對陰囊共36張照片進行評分，結果顯示，不分男女、超過半數的人都對陰囊的外觀持負面看法，且男性只對其中一對陰囊外觀的評價優於女性。在此研究中，幾乎沒有一種陰囊照片被評分為「具吸引力」，整體而言，生殖器官外觀偏好顯然因人而異，難以界定美醜標準。