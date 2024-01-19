才傳新球季出走…李多慧「飛回來了」！中文甜喊：終於來台灣

▲李多慧是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

記者鄺郁庭／綜合報導

「啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee）先前傳出新球季不一定續留樂天，經紀人還在洽談合約，但不只台灣球團，也有韓國球團向她拋出橄欖枝，動向受到關注。李多慧昨（18）日發限動，貼出自己在飛機上的照片，用繁體中文告白台灣粉絲，「終於來到了想快點來的台灣，想你們了」。

李多慧18日一早發限動分享搭機美照，可以看到她綁著公主頭，身穿黑白色蝴蝶結套裝，搭配黑色長靴，整個人甜美又有氣質。值得注意的是，她在限動上寫下，「終於來到了想快點來的台灣，想你們了」、「天氣也很好」，不僅有心地用了繁體中文，還附上雙手比心的emoji，可以說是相當寵愛台灣粉絲。

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▲李多慧限動表示想台灣了。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

事實上，李多慧新球季不一定續留樂天，經紀人東哥近日曾向《ETtoday星光雲》透露「目前跟樂天球團合約洽談中」，但拋出橄欖枝的不只台灣球團，也有韓國球團洽詢，「若有最新消息會再公布給大家，謝謝關心。」不過，經紀人也表示，「李多慧非常喜歡台灣，台灣是她第二個家，如果有機會的話當然會想繼續留在台灣深根發展。」