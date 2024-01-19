美獨立選民傾向川普！　新民調：拜登支持度大幅落後11%

▲新民調顯示，在美國獨立選民中，前總統川普（左）的支持率高出總統拜登（右）約11個百分點。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國將於11月舉行總統大選，一項最新民調顯示，在自認為獨立的選民中，有46%願意投票給共和黨籍前總統川普（Doland Trump），有35%則會投給民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）。結果表明，川普在獨立選民中的支持度，遠遠高出拜登11個百分點。

根據美國國會山莊報（The Hill）報導，這項最新的Messenger/Harris民調是從16到17日，針對1045名登記選民進行調查，誤差幅度為3個百分點。調查提問若今天就要投票，且只有拜登與川普二位候選人，在自認是獨立選民的受訪者中有46%會投給川普、35%投給拜登，另有20%的人尚未決定。

同樣的提問，在整體受訪者中，川普則以46%比42%的支持度優勢，勝過拜登4個百分點。不過，前一次民調川普領先達7個百分點，這次民調中他的領先優勢略為縮小。

根據另一項The Hill/Decision Desk HQ的綜合民調，川普則僅領先1個百分點。調查顯示，川普在男性選民中獲得高程度的支持，有56%的男性選擇川普，38%的男性會投給拜登，相差18個百分點。相反地，拜登在女性選民中領先川普10個百分點，獲得46%支持率，川普則為36%。

若將第三陣營候選人納入選項，川普的支持率為40%、拜登為37%，獨立參選的候選人、美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）則獲得11%的支持率，另有兩名獨立候選人分別獲得個位數百分點的支持率。但整體來看，川普仍然保持了3個百分點的領先優勢。

儘管如此，大多數選民都表示，他們不希望川普或拜登當選下屆總統，有61%的人不樂見拜登再次參選，也有53%的人不想要川普角逐競選。