5度打擊葉門反抗軍！拜登認「未能制止紅海襲擊」：美軍行動不會停

▲拜登承認英美至今未能阻止「青年運動」在紅海的襲擊，但美軍將持續進行打擊。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美軍18日對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）展開了第5次攻擊。儘管如此，美國總統拜登承認，英美的軍事行動至今未能阻止相關武裝組織在紅海襲擊國際商船的行為，但美軍的打擊行動不會停止。

據美聯社報導，美國中央司令部發布聲明指出，美軍在當地18日派出海軍F/A-18戰機，對「青年運動」發動空襲，摧毀了2枚「瞄準紅海南部並準備發射」的反艦飛彈。

拜登當天在離開白宮前坦言，英美的行動並未阻止「青年運動」對紅海船隻的襲擊，而這些行動也擾亂了全球航運，不過美軍的軍事打擊仍會繼續。儘管如此，美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，美國與「青年運動」並非處於戰爭狀態，「我們與盟友過去一周對青年運動的打擊行動是出於自衛」。

在拜登發布談話數小時後，「青年運動」的準將薩里（Yahya Saree）在一份預錄的聲明中指出，其部隊再一次對一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的美國貨船發動飛彈襲擊。五角大廈沒有立即證實此次襲擊，但英國軍方在19日晚間警告，距離葉門海岸約160公里處的亞丁灣有船隻遇襲。