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他臉書發文「批評泰王室」遭判50年！　創下最重刑期紀錄

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國一名前民主運動人士在臉書（FB）發文批評王室，被指控觸犯刑法112條「冒犯君主罪」而遭判刑，未料提出上訴後，竟又被延長量刑，總刑期達到50年，成為該法律有紀錄以來的最重判刑。

衛報報導，現年30歲的蒙科爾（Mongkol Thirakot）擁有一間網路服飾商店，2021年在一次要求釋放政治犯的示威活動中首次被捕，後來因為在個人臉書帳戶發布的27篇貼文，被指控冒犯君主罪。他起初遭下級刑事法庭判刑28年，上訴期間又被裁定另外11項罪名成立，導致刑期延長22年，達到50年。

法律人權組織「泰國人權律師」（TLHR）聲明表示，蒙科爾的量刑，是誹謗王室指控的最長判決，而他將繼續提出上訴。此前紀錄是2021年一名女性被判43年有期徒刑。

TLHR也指出，自2020年爆發民主示威運動以後，已逾250名社運人士因為冒犯君主罪遭受指控。就在17日，民運領袖之一、律師阿農（Arnon Nampa）的刑期又被延長4年，一共達到8年。

泰國刑法第112條被俗稱「112」或「冒犯君主罪」，保護泰王與其眷屬免受批評，若人民發表批評、冒犯甚至諷刺王室的言論，都可能被視為觸法，進而招致牢獄之災。2020、2021年，泰國年輕人領導示威，促使成千上萬人走上街頭，要求修改這項嚴格的法律，但當局反而加大使用該法對付民主派抗議人士，此舉也遭批評是壓制異議。

 
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東南亞要聞泰國王室冒犯君主罪

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