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美料將降息！Fed波士蒂克估「最快第三季開始」　通膨下降恐提前

▲▼亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）。（圖／路透）

▲波士蒂克預計美國將在今年第三季度降息。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（Raphael Bostic）19日透露，他預計聯邦政策的制定者將在今年第三季度開始降息，但如果通貨膨脹下降的速度快於預期，那他對提前降息持開放態度。

綜合外媒報導，波士蒂克19日在亞特蘭商界領袖演講中表示，他預計美國將在今年第三季度的某個時候首次降息，「如果我們等太久才開始調整政策，那我們就會面臨經濟過度緊縮的風險」。

此前，波士蒂克預計美國降息的時間是在第四季，但他如今卻將時間點提前到了第三季，不過他也承認，如果通膨下降的速度遠快於預期，那降息可也可能提前來臨。

截至2023年11月，美國過去1年的個人消費支出指數（PCE）已來到2.6%，顯示美國的通膨已越來越接近央行2%的目標，因此波士蒂克對通膨下降的速度感到鼓舞，不過他強調，「最糟糕的結果是決策者們降低利率，然後因為通膨走高而不得不再次加息。」

波士蒂克是今年利率制定的聯邦公開市場委員會的投票成員，他強調政策調整的目標是在抑制通膨的同時保持經濟成長，但他的看法與其他鷹派的聯準會官員略有不同。此前，聯準會理事沃勒（Christopher J. Waller）就表示，美國目前的經濟狀況良好，沒有理由迅速降息。

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