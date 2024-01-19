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北韓2少年偷看韓劇被抓！遭判12年勞改　在數百同學前被上銬

▲▼北韓2少年偷看韓劇被抓！遭判12年勞改　在數百同學前被上銬。（圖／翻攝自X平台／BBC）

▲BBC取得一段罕見影片，內容是北韓少年偷看韓劇遭上銬，據信這段影片目前被北韓當作意識形態的「教材」。（圖／翻攝自X平台／BBC）

記者柯沛辰／綜合報導

英國BBC近期取得一段罕見影片，內容是北韓2名16歲少年因偷看韓劇，不僅被剃去頭髮，還在數百名同學面前被上銬，並接受公開訓斥。最終，2名少年被判處12年勞役，送往少年勞改營。

根據BBC報導，這段影片拍攝於2022年，從中可見2名16歲少年站在戶外體育場最前方，必在數百名同學眾目睽睽下，被雙手上銬。期間，身穿制服的警官斥責2人「沒有深刻反省自己的錯誤」，隨後公布了2名少年的姓名和住址。

BBC指出，這段影片由與脫北者合作的研究機構「南北發展」（Sand）提供，內容表明北韓當局正在對類似事件採取更嚴厲的措施。目前拍片段在該國境內傳播，被當作意識形態教育的「教材」，以此警告民眾不要觀看這些「墮落影片」。

影片中，旁白不斷複誦北韓當局的國家宣傳，「腐敗的傀儡政權文化已經蔓延到青少年」、「他們才16歲，卻毀了自己的未來...」BBC認為，旁白口中所謂的「傀儡政權」指的就是南韓。


報導提到，過去青少年觸犯相關法律，不會直接入獄，而是送到少年勞改營，且刑期通常在5年以下。不過，北韓2020年頒布法令，若民眾觀看或散播南韓娛樂影音，最重可判處死刑。

一名脫北者先前受訪時告訴BBC，他曾被迫觀看一名22歲男子遭槍決，原因是那名男子被控收聽南韓音樂，並與朋友分享南韓電影。「南北發展」執行長表示，平壤認為韓劇和南韓流行音樂對其意識形態構成威脅。

南韓自1998年開始起實行「陽光政策」，試圖用和平方式處理對朝關係，向北韓無償提供經濟和人道主義援助，使得北韓民眾在2000年代開始接觸到南韓娛樂文化。然而，北韓未出現明顯改變，最終南韓在2010年中止了這項政策。

不過，北韓民眾之後仍透過中國管道取得南韓娛樂產品。一名脫北者告訴BBC，「如果你看美劇被抓到，可以用賄絡逃過懲罰，但如果是看韓劇被抓到，你會被槍決」、「對北韓人來說，韓劇是一種『毒品』，可以幫助大家暫時忘記現實的艱難。」

另一名20多歲女性脫北者則在書中提到，「在朝鮮，我們學到的是南韓的生活比我們糟得多，直到看了韓劇，才發現完全是不同的世界，北韓當局似乎很警惕這件事曝光。」

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