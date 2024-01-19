男嬰吞電池急送醫…院方拖9天才治療堅不認錯　他8年後獲賠751萬

▲男童西考斯基（Aaron Sikorski）1歲1個月大時不慎吞下鈕扣電池。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

英國發生嚴重且離譜的醫療疏失，男童西考斯基（Aaron Sikorski）1歲1個月大時，不慎吞下鈕扣電池並發燒，但醫院收治他1週後才安排X光檢查、9天後才給予治療。案件進入司法纏訟多年後，如今已9歲的西考斯基終於與家人獲賠18.8萬英鎊（約新台幣751萬）。

據《鏡報》報導，西考斯基當時在家不慎吞下電池，並很快出現不適反應，母親瑪琳娜（Marlena）雖意識到兒子可能吞下異物，立刻送醫，但戈爾韋大學醫院（GalwayUniversity Hospital）全科醫師卻認為西考斯基沒吞下任何東西；西考斯基返家當晚就出現發燒與嘔吐，隔天就醫後被送往急診室治療。

然而，院方收治西考斯基7天後才安排X光檢查、9天後進行緊急手術，取出電池及食道重建手術，西考斯基也因此在醫院住院長達3個禮拜。西考斯基的家人在2018年因後續護理問題，將醫院及相關醫師告上法院。

家屬律師表示，鈕扣電池會和口水造成化學反應並灼傷食道，必須在48小時內尋求醫療協助，醫院方卻明顯失職。院方及醫師則辯稱，雖然他們承認錯誤並給出道歉信，「但這不代表是這些錯誤導致西考斯基的後續問題」，全科醫師更認為自己沒做錯任何事。

據信，醫院雖有注意到西考斯基有呼吸困難與沒有進食，但未能收集正確病史、安排胸部X光，且掃描後也忽略吞嚥異物的可能性；最初也沒將西考斯基轉診到急診室。法官最終依「簡單的X光檢查就能診斷」，但醫院仍害西考斯基的喉嚨被腐蝕，判醫院須賠償18.8萬英鎊。

延伸閱讀

▸ 初次約會別選吃到飽！她狂塞想吃回本 結局超慘：沒救了吧？

▸ 國三生遭割頸…媽痛喊「兒什麼時候可以回來」 同學淚崩：班上永遠有你的位子

▸ 為什麼要給父母「孝親費」？ 他不解：養子女到18歲是義務欸