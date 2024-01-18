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陌生紅衣男藉窗偷窺母女　留下毛骨悚然紙條

▲▼偷窺男子在窗上留下紙條，詢問她的電話號碼。（圖／翻攝自Facebook／Jasena Kiriona）

▲偷窺男子在窗上留下紙條，詢問她的電話號碼。（圖／翻攝自Facebook／Jasena Kiriona，下同）

圖文／CTWANT

紐西蘭一位母親在家中照顧小孩並打掃時，突然接到一通電話，得知有個變態男子正站在窗外監視她們的舉動，聽完後，她立即拿起刀子並鎖上門，然而，男子不僅繼續騷擾，還在窗上留下了一張毛骨悚然的紙條。事後，警方到場時變態男已逃離，目前警方已展開調查。

據《DAILY STAR》報導，名為賈塞納吉迪恩（Jasena Kiriona）的女子是兩個孩子的母親。她在社交軟體上po文警告，14日晚上有一名變態男子悄悄繞到她家附近，透過窗戶偷窺她的一舉一動。

吉迪恩回憶起電話內容，當時鄰居告訴她：「我不想嚇到你，但現在立刻把門鎖上，我隔壁的租戶看到一個男人，他正在你的廚房窗戶看你。」聽完後她立即照做，迅速拿起刀子、鎖上門，同時抱著孩子們蜷縮在客廳向警方報案。

▲▼偷窺男子在窗上留下紙條，詢問她的電話號碼。（圖／翻攝自Facebook／Jasena Kiriona）

不幸的是，這個變態男子繼續在外偷窺，甚至在她的窗戶上留了一張毛骨悚然的紙條，寫道：「嘿小可爱，你的電話號碼是什麼？」警察到達後，這名男子被攝影機拍到穿著紅色短袖，藉由躲在灌木叢中後成功逃跑，沿著馬路跑向遠處成功脫逃。

吉迪恩事後表示，她甚至都不敢打開窗戶，但現在有家人輪流陪伴，以防他決定再次回來，她的女兒目前住在親戚家，因為這件事對她造成了心靈上的創傷。此外，她還借來了祖父的狗來看家。

▲▼偷窺男子在窗上留下紙條，詢問她的電話號碼。（圖／翻攝自Facebook／Jasena Kiriona）

吉迪恩提到，還好這件事被攝影機拍攝下來，因為如果我試圖告訴人們這件事，卻沒有這段影片，可能沒有人會相信她，這簡直就像電影裡演的一樣恐怖。她呼籲大家，特別是那些缺乏保護措施的人，可以購買具有運動檢測功能的攝影機，並保持窗戶關閉，因為她不希望看到還有人經歷相同的事情。

警方表示，已經收到了該案件的報告，目前正在進行調查，試圖確認該男子的身份，希望能將他迅速逮捕歸案。

SICK PERVET ALERT PLEASE BE CAREFUL MALFROY ROAD ROTORUA Tonight I was up late around 10:30pm the neighbours landlord...

Jasena Kiriona 發佈於 2024年1月13日 星期六

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