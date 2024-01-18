　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OpenAI執行長阿特曼：AI越強大　更多怪事會出現

▲▼ChatGPT推手阿特曼出席世界經濟論壇。（圖／路透）

▲ChatGPT推手阿特曼出席世界經濟論壇。（圖／路透）

文／中央社

ChatGPT推手阿特曼今天在世界經濟論壇表示，當世人更接近功能強大的AI時，更多怪事會出現，但不用擔心被取代，因人類仍是世事決定者。他也談到被紐時控告及一度被迫下台的風暴。

人工智慧（AI）風雲人物、研發熱門產品ChatGPT的新創公司OpenAI共同創辦人暨執行長阿特曼（Sam Altman），18日參與世界經濟論壇（WEF）一場探討AI帶來衝擊的論壇。

向來強調AI為善一面的他被主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）問道，當AI超越人類的分析和計算能力後，人類還有什麼核心競爭力。

阿特曼舉他常說的下棋例子，幾年前AI開始有能力下西洋棋時，有人覺得西洋棋已玩完，但沒有人想看AI彼此對弈，大家要看的仍是人類棋手能否勝過AI。他表示人類仍會處於較高地位，「是人類在決定世界上什麼事情應該發生」。

針對紐約時報（The New York Times）控告OpenAI未經許可使用該報數以百萬篇文章，以幫助訓練聊天機器人為讀者提供資訊的官司，阿特曼表示「我們將會付給紐約時報很多錢」。

他解釋，付費是基於當ChatGPT回答用戶的問題時，將會引述來源、對外連結出處，也就是AI提供用戶資訊的內容使用到外部來源，就會對內容生產者付費。他強調不只對紐時，也會對所有內容生產者付費。

換言之OpenAI無意對AI在內部受訓練時用到的公開資料付費，阿特曼也說未來數年訓練AI的模式會有很大改變。

札卡利亞最後請他談談從去年11月OpenAI引起全球熱議的人事地震學到什麼教訓。當時共同創業夥伴在董事會發動無預警解僱阿特曼，引爆一波員工辭職跟隨，5天後董事會請他回任執行長。

阿特曼支吾了一陣後，委婉地說：「當我們每一步更接近強大的AI時，每個人的性情就像多了10個瘋狂點（crazy points），非常有壓力，但應該如此，因為我們試著為非常高風險的事負責。」

他也將此感受從內部角度延伸擴大，「重要的是，當我們全世界更接近非常強大的AI時，我預期會有更多怪事，我們需要作更高層次的準備，更多韌性，花更多時間去思考哪裡會出錯」。

出席同場論壇的雲端軟體公司Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）認為，當前AI的問題不在於是否取代人類，而是它能增強人類的能力，但「我們還不太信任它」。

他認為人們須釐清使用AI的核心價值，並說新科技如核能會帶來福島災難，「我們不想看到『AI福島』的發生」。

諮詢公司埃森哲（Accenture）執行長史威特（Julie Sweet）認為，關鍵問題應是「如何使用AI，而非如何解決AI帶來的麻煩」，她強調須促成以負責任方式使用這項科技。

出席此論壇的英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）同意管制AI，但需讓新科技能夠成長。他在答覆美歐「在AI戰場打贏中國」的說法時強調，AI不應淪為地緣政治強權競爭的工具，但自由民主價值對建立AI標準非常重要。

ET快訊
好幾週才做一次？醫曝性慾低落「10大原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陌生紅衣男藉窗偷窺母女　留下毛骨悚然紙條

OpenAI執行長阿特曼：AI越強大　更多怪事會出現

砍死單戀對象雙親！日本19歲男殺人縱火　少年法首例死刑

移民這國不工作每月躺領「3萬利息」　38歲陸男笑: 好像退休

英單親爸猝逝！2歲兒懵懂伴屍　蜷曲父親身旁「活活餓死」

空襲伊朗9死！巴基斯坦稱擊殺恐怖分子　俾路支解放軍放話宣戰

救經濟？世界經濟論壇這一幕讓網友傻眼　巫師唸咒語咳咳作法

10歲男童進鯊魚池探險　「一下水秒成攻擊目標」慘遭魚群圍攻

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

地震前兆？日月潭百尾台灣鯛浮頭　南投縣府：水下太冷到水面取暖

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

陌生紅衣男藉窗偷窺母女　留下毛骨悚然紙條

OpenAI執行長阿特曼：AI越強大　更多怪事會出現

砍死單戀對象雙親！日本19歲男殺人縱火　少年法首例死刑

移民這國不工作每月躺領「3萬利息」　38歲陸男笑: 好像退休

英單親爸猝逝！2歲兒懵懂伴屍　蜷曲父親身旁「活活餓死」

空襲伊朗9死！巴基斯坦稱擊殺恐怖分子　俾路支解放軍放話宣戰

救經濟？世界經濟論壇這一幕讓網友傻眼　巫師唸咒語咳咳作法

10歲男童進鯊魚池探險　「一下水秒成攻擊目標」慘遭魚群圍攻

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

范文芳傳授「生活化減重法」　偶爾吃點蛋糕也不妨礙你變美

《單身地獄3》鎮錫、玟映CP掰了？　被問「是否交往」秒回：喜歡過

丹妮婊姐結婚後返台！　曝美國4項不習慣的事：想死台灣了

噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用

緯軟去年營收、獲利齊攻頂　每股賺 8.49元　

10萬救命錢最後1天！勞保紓困貸款今截止　農曆年前入帳

「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗有白色手印

相關新聞

樺漢子公司Kontron AG砸44億併KATEK SE　今年上半年完成

樺漢子公司Kontron AG砸44億併KATEK SE　今年上半年完成

樺漢子公司Kontron AG董事會決議通過將透過其子公司Kontron Acquisition GmbH進行收購KATEK SE（德國股票代碼：KTEK）。Kontron Acquisition GmbH將以每股15.00 歐元現金收購KATEK SE共8,587,138 股（約 59.4%），預計交易 總金額約為1.28億歐元（約43.98億元新台幣）。

世界經濟論壇讓網友傻眼　巫師咳咳作法

世界經濟論壇讓網友傻眼　巫師咳咳作法

工研院與台積電合作開發SOT-MRAM元件　搶攻高速運算領域商機

工研院與台積電合作開發SOT-MRAM元件　搶攻高速運算領域商機

Copilot今年商轉　研調看好AI Server及終端AI PC發展

Copilot今年商轉　研調看好AI Server及終端AI PC發展

OpenAI推反制惡意假訊息工具

OpenAI推反制惡意假訊息工具

關鍵字：

ChatGPT阿特曼世界經濟論壇AIOpenAISam Altman

讀者迴響

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面