慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

▲慈濟挺進能登災區，為居民提供熱騰騰的飯菜。（圖／翻攝自Facebook／慈濟慈善基金會 ，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本能登半島規模7.6強震迄今已逾半個月，多處災區破壞嚴重，至今仍未恢復。日媒《產經新聞》報導，慈濟日本分會深入災區，13日起在當地開伙煮食，為災民提供熱騰騰的飯菜，而這個來自台灣的非營利組織（NGO），在2011年的311大地震發生後，也迅速趕赴災區，提供賑災服務。

《產經新聞》報導，「台灣佛教慈濟慈善事業基金會」日本分會正在能登持續賑災，13日起在石川縣北部的穴水町避難所發放熱食。67歲分會執行長許麗香女士說，「災民真的很辛苦，為了身體健康著想，希望大家都能吃到熱騰騰的飯菜。」

13日午餐，慈濟人員採購了來自石川縣受災程度較輕地區的食材，烹煮成中華蓋飯，災民們接過碗，紛紛笑著道謝。15日午餐則是素食壽喜燒，裡面有豆腐、白菜、香菇等，讓74歲居民宮坂昭二也大讚「很好吃！」

《產經新聞》指出，這個團體不只有佛教徒也有基督教徒，足跡已經遍布全球133個國家與地區。能登地震幾天後，慈濟獲得日本方面許可，派遣人員先行勘災，確認受災與需求情況後，其餘支援人員才分批進入災區。台灣本會方面，也依據需求擴充支援，準備了乾燥料理包等緊急食物及1萬條毛毯等。

報導寫道，平成23年（西元2011年）3月11日發生東日本大地震，慈濟災後4天就挺進受災區，於宮城縣石卷市及南三陸町、岩手縣陸前高田市等地支援供餐，甚至發放慰問金。36歲的對外負責人井田龍成表示，「我希望能夠不分彼此地接納全世界的人。」