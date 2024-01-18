　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

▲▼慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來。（圖／翻攝自Facebook／慈濟慈善基金會 ）

▲慈濟挺進能登災區，為居民提供熱騰騰的飯菜。（圖／翻攝自Facebook／慈濟慈善基金會 ，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本能登半島規模7.6強震迄今已逾半個月，多處災區破壞嚴重，至今仍未恢復。日媒《產經新聞》報導，慈濟日本分會深入災區，13日起在當地開伙煮食，為災民提供熱騰騰的飯菜，而這個來自台灣的非營利組織（NGO），在2011年的311大地震發生後，也迅速趕赴災區，提供賑災服務。

《產經新聞》報導，「台灣佛教慈濟慈善事業基金會」日本分會正在能登持續賑災，13日起在石川縣北部的穴水町避難所發放熱食。67歲分會執行長許麗香女士說，「災民真的很辛苦，為了身體健康著想，希望大家都能吃到熱騰騰的飯菜。」

▲▼慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來。（圖／翻攝自Facebook／慈濟慈善基金會 ）

13日午餐，慈濟人員採購了來自石川縣受災程度較輕地區的食材，烹煮成中華蓋飯，災民們接過碗，紛紛笑著道謝。15日午餐則是素食壽喜燒，裡面有豆腐、白菜、香菇等，讓74歲居民宮坂昭二也大讚「很好吃！」

《產經新聞》指出，這個團體不只有佛教徒也有基督教徒，足跡已經遍布全球133個國家與地區。能登地震幾天後，慈濟獲得日本方面許可，派遣人員先行勘災，確認受災與需求情況後，其餘支援人員才分批進入災區。台灣本會方面，也依據需求擴充支援，準備了乾燥料理包等緊急食物及1萬條毛毯等。

報導寫道，平成23年（西元2011年）3月11日發生東日本大地震，慈濟災後4天就挺進受災區，於宮城縣石卷市及南三陸町、岩手縣陸前高田市等地支援供餐，甚至發放慰問金。36歲的對外負責人井田龍成表示，「我希望能夠不分彼此地接納全世界的人。」

ET快訊
快訊／溫泉大亨撒幣收郭董連署書　下載身分證偽造...14人遭
達摩洞連砍7人！他猛砍頭皮、臉頰滿地血　被逮喊「不在場」下場
鄭家純批愛莉莎莎：她不覺得自己有錯　糟蹋選務人員辛勞
「LEXUS LBX休旅」試駕！3缸油電不抖、好開省油
快訊／法巴人壽、產險涉5缺失　金管會重罰1500萬
找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循
快訊／爭立院龍頭　民進黨人選出爐
立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的
不是九份、淡水　新北「最強景點」764萬人次造訪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英單親爸猝逝！2歲兒懵懂伴屍　蜷曲父親身旁「活活餓死」

空襲伊朗9死！巴基斯坦稱擊殺恐怖分子　俾路支解放軍放話宣戰

救經濟？世界經濟論壇這一幕讓網友傻眼　巫師唸咒語咳咳作法

10歲男童進鯊魚池探險　「一下水秒成攻擊目標」慘遭魚群圍攻

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

去泰國玩注意！　外籍旅客搭國內航班要查護照

男歌手同時讓5女懷孕　6人一起「合辦產前寶寶趴」超狂照爆紅

金正恩又有賓士新名車！　搭頂級奢華SUV不甩國際制裁

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

英單親爸猝逝！2歲兒懵懂伴屍　蜷曲父親身旁「活活餓死」

空襲伊朗9死！巴基斯坦稱擊殺恐怖分子　俾路支解放軍放話宣戰

救經濟？世界經濟論壇這一幕讓網友傻眼　巫師唸咒語咳咳作法

10歲男童進鯊魚池探險　「一下水秒成攻擊目標」慘遭魚群圍攻

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕！「斷指大姐大」傳奇一生

去泰國玩注意！　外籍旅客搭國內航班要查護照

男歌手同時讓5女懷孕　6人一起「合辦產前寶寶趴」超狂照爆紅

金正恩又有賓士新名車！　搭頂級奢華SUV不甩國際制裁

胡宇威台灣還沒登記！長輩「催生陳庭妮」曝婚宴無限期卡關

柯文哲21日起謝票開跑　台北、台中、高雄各有一場

建立台鋼隊風　洪總不在意外界看法：隊伍不要亂七八糟

2023年營收減8成　富華創新拼今年重壓水湳

外資預期台積電法說釋佳音　卡位買超逾8000張、居第三

狂掃摩鐵備品！奇葩客人退房「蓮蓬頭」消失 　網笑：玩很大

休旅車左轉沒禮讓！20歲騎士煞不住　噴進車底全身傷...驚險畫面曝

前法官被控「司法黃牛」詐欺　出庭不認罪還抖出4法界熟人佐證

中國高價聘禮問題頻生！最高法院訂立「退還」規定　2月實施

先探／餐飲百家爭鳴　新股、老股都旺

鸚鵡發音標準喊「救命啊～」　下一秒求救訊號網友全笑噴

國際熱門新聞

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

阿諾遭德國海關扣留　因一支手錶重罰120萬

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

水上摩托車「裸女騎乘」活春宮　遊客看傻

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

賀賴當選台灣總統被嗆　菲律賓回罵中國

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人

更多熱門

相關新聞

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕

正妹女流闖父權黑幫　一女戰多男沒在怕

日本極道黑幫幾乎是以男性為主的父權社會，女生在極道裡的角色，通常只能是「大哥的女人」，無法進入決策核心，也無法成為領導者。不過有一名女性「西村真子」相當不平凡，年輕時的她，一度成功進入日本極道的核心，可以說是極道界裡唯一的女性，甚至不惜斷指成為大姐大。

金正恩秀新名車　賓士頂級奢華SUV

金正恩秀新名車　賓士頂級奢華SUV

衛福部日本賑災專戶達4.5億　捐款只到明天

衛福部日本賑災專戶達4.5億　捐款只到明天

東京39層大樓起火濃煙狂竄

東京39層大樓起火濃煙狂竄

岸田文雄擬4／10赴美進行國是訪問

岸田文雄擬4／10赴美進行國是訪問

關鍵字：

日韓要聞慈濟賑災石川縣能登地震強震救災NGO311大地震東日本大地震慈濟

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面