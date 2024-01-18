水上摩托車「裸女騎乘嗨搖」　竟是海上活春宮！岸邊遊客看傻

▲巴西情侶水上活春宮。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

巴西東北部濱海城市薩爾瓦多（Salvador）有一對情侶被發現在水上活春宮，從網友拍攝的影片中可見，兩人騎著水上摩托車飄在近海處，女子直接坐在男子身上隨著海浪搖動，但沙灘上擠滿了許多家庭遊客，被迫旁觀18禁場面。

根據巴西媒體D24am報導，事件發生在14日的法羅多巴拉海灘（Farol da Barra），當時許多男女老少在沙灘上踩水踏浪，遠方的海面上卻看到了一對情侶全裸，在水上摩托車上大搞車震，女子用騎乘機車的姿勢，大膽跨坐在躺平的男子身上，似乎毫不在意被遊客看見。

▲巴西情侶在水上摩托車上車震。（圖／翻攝自X）

報導指出，性行為結束後，這對情侶平靜地離開。根據巴西法律規定，在公共場所進行性行為者，可以被依猥褻行為罪，處以3個月到1年有期徒刑或罰金，但目前未有相關逮捕或懲處消息。