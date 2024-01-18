馬中建交50周年將邀習近平訪馬　馬來西亞外交部：秉持一中政策

▲圖為馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於2023年8月11日檳城一家飯店與中國外交部長王毅會面。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社
馬來西亞與中國今年建交50週年，馬來西亞外交部發布聲明強調，馬來西亞將繼續秉持「一個中國」政策，這也是兩國夥伴關係的基石。
馬來西亞與中國建交50週年，2023年為全面戰略夥伴關係10週年，首相安華（Anwar Ibrahim）去年3月與9月兩度赴中國訪問，強化經貿互動；大馬也邀請中國國家主席習近平今年赴大馬訪問。
根據大馬外交部昨晚（17日）發布的聲明，大馬第二任首相敦拉薩（Tun Abdul Razak）於1974年5月31日與當時的中國總理周恩來簽署建交公報。
聲明指出，為紀念這個重要里程碑，外交部正計劃一系列項目活動，包括高層互訪、發行紀念郵票、商務論壇與講座以及文化表演等。
聲明並說，兩國關係於2013年提升為全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。兩國也進一步強化交流，不僅安華赴中訪問，中國14屆全國人大常委會委員長趙樂際也訪問大馬。
外交部強調，這反映出兩國領導人重視以相互尊重與理解為基礎的馬中雙邊關係。
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