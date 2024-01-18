調查「槍手闖電視台」幕後黑手　厄瓜多檢察官遭槍殺

▲厄瓜多檢察官斯瓦瑞茲（César Suárez）調查槍手闖電視台直播攝影棚，卻在17日遭槍殺。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

厄瓜多西南部瓜亞基爾市（Guayaquil）9日發生蒙面槍手闖入電視台挾持工作人員的事件，現場情況隨著直播播送出去，震驚各界。當局事後展開調查，但負責此案的檢察官卻在17日下午遭槍殺。

綜合衛報等報導，斯瓦瑞茲（César Suárez）負責調查電視台直播攝影棚遭武裝攻擊事件，據傳有和13名嫌犯見面，試圖釐清此案背後下令發動攻擊的幕後黑手。已知斯瓦瑞茲有參與其他涉及販毒、政治貪腐等備受關注的案件。

但就在17日下午，斯瓦瑞茲遭人槍殺。依據外媒捕捉到的畫面，他的座車駕駛座車窗有多個彈孔。

厄瓜多總檢察長沙拉薩（Diana Salazar）表示，她的辦公室正針對案發現場進行初步調查，對斯瓦瑞茲的家屬致哀，「罪犯與恐怖分子不會阻止我們對厄瓜多社會的承諾，我們呼籲維持秩序的部隊確保那群履行職責者的安全」。但她並未針對斯瓦瑞茲一案透露更多細節。

厄瓜多暴力事件急遽增加，除了蒙面槍手闖入電視台這個案件，還有超過200多名監獄工作人員遭挾持，多個城市發生爆炸，還有員警被綁架。作為回應，總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布為期60天的緊急狀態，包括實施宵禁、把22個犯罪集團列為恐怖組織。