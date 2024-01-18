男歌手同時讓5女懷孕　6人一起「合辦產前寶寶趴」超狂照爆紅





▲男子同時讓5女懷孕，還一起辦趴。（圖／翻攝自TikTok／lizzyashmusic）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子竟然同時讓5名女子懷孕，更離奇的是5名女子彼此沒有爭風吃醋，還決定一起舉辦產前寶寶派對(Baby shower)，6人一起同框的畫面分享到網路後立即爆紅，獲得1千萬人次點閱。

居住在紐約布魯克林的29歲女音樂家麗姿(Lizzy Ashliegh)，近來在TikTok分享影片，影片中可看到，懷孕的她與其他4名女性決定一起在皇后區舉辦寶寶派對，然而讓她們懷孕的男人竟然都是同一個人，同為音樂創作者的男子威爾斯(Zeddy Wills)。

奇怪的情況曝光後立即在網路上爆紅，影片才上線3天已經吸引超過1千多萬人次觀看，許多網友驚訝表示，「天啊，快告訴我這不是真的」、「大家為什麼看起來都不尷尬」、「你們打算一起生嗎」、「太瘋狂了吧」、「大家看起來都很漂亮」。

麗姿後來又公布多張活動當天的照片，面對外界的好奇眼光，她表示，「我們都很愛孩子的爸爸，家人也都已經接受了，我們決定要一起努力，相信這樣做只會讓孩子的生活更好，他將會出生在一個大家庭中」。

