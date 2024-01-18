台裔人夫前妻靠辣照4年海撈18億　曬數據網譁然！勸女性別加入

▲網紅Amouranth靠情色性感照賺錢，挨批出賣美色。（翻攝IG@amouranthoffical）

圖文／鏡週刊

現代網路成為許多人享受娛樂的主要管道，同時也催生網紅這個職業，網紅經濟當道，不少頂尖網紅靠網路賺進大把鈔票。美國情色網紅Amouranth近日公開後台數據，直言光靠發布「性感照片」就海撈5,700萬美金（約18億新台幣），引起網友譁然。

▲Amouranth公布後台數據，直言4年賺進18億新台幣。（翻攝X@Amouranth）

Amouranth近日透過個人推特分享情色平台OnlyFans後台數據，公開自己從2020年1月至今4年的收益，她在OnlyFans經營訂閱制，不時會分享火辣情色照吸引粉絲目光，增加訂閱黏著度，根據後台數據顯示，累積收益達到了5,705萬8,995美元（約新台幣18億），扣除平台抽成後，實際收益仍高達4,565萬美元（約14億新台幣）。

▲情色網紅Amouranth曾控訴被老公強迫在鏡頭前裸露，藉此賺錢。（翻攝X@Amouranth）

然而當她高調公布鉅額收入，也隨時引來大批網友批判，部分人指責她靠美色謀財。然而，也有不少粉絲力挺她，認為這都是你情我願，並非強迫消費。對此，Amouranth也在直播中吐露心聲，認為自己的經歷是所有創作者的前0.01%特例，直言，換作一般女生如果販售性感照，有可能會影響自己家人，強調他們的家人甚至可能因此慘遭解雇。另外，她也發表一番警世言論：「我永遠不會建議其他女孩創建OnlyFans，這對妳沒有好處，除非妳已經是一個成熟的創作者才有效」。

但是，Amouranth的網紅生涯一直充滿爭議，不僅曾首創直播泳裝台，也販售過洗澡水、放屁味道，靠種種標新立異的舉措炒作流量吸粉。然而，她在2022年時曾在直播時指控，自己的台裔丈夫為了賺錢，竟逼她在鏡頭前裸露賣弄性感，幸好目前她已脫離魔掌。

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