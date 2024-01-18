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25歲正妹遭59歲男友射殺　監視器拍到她生前「故意藏2支手機」

25歲正妹遭59歲男友射殺　監視器拍到她生前「故意藏2支手機」。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子被發現陳屍家中。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西25歲女子愛德華達(Eduarda Gorgik)被發現與59歲商人男友塞爾吉奧(Sérgio Correa)一同陳屍在家中，警方調閱監視器發現，愛德華達將2支手機藏在大樓走廊滅火器箱中，返回家後便遭到射殺，懷疑塞爾吉奧殺人後再自轟。

事件14日發生在巴西南部城市伊塔佩馬(Itapema)，塞爾吉奧的員工因為發現他沒有接聽電話報案，警方前往他所住的公寓發現2具屍體，然而詢問附近鄰居，卻說沒有聽到2人傳出爭吵或槍聲。

25歲正妹遭59歲男友射殺　監視器拍到她生前「故意藏2支手機」。（圖／翻攝自Facebook）

▲監視器拍到，女子把手機藏在走廊。（圖／翻攝自Facebook）

警方調閱大樓監視器發現，愛德華達事發前一天下午5時21分，曾走出公寓並將2支手機藏在走廊的滅火器箱中，由於2支手機找到時是鎖住的狀態，警方已將手機帶回進行調查。

愛德華達的姊姊表示，她雖然有公寓的鑰匙，可是當她接獲塞爾吉奧員工通知想要進門時，發現門從裡面被堵住。調查人員發現，塞爾吉奧過去曾有家暴紀錄，懷疑事件可能是他殺害女友後自轟，案件正在調查中。

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